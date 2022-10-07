Как только мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет подписан, мы откроем границы - Эрдоган

Как только мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет подписан, вопрос армяно-турецких отношений будет решен, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган вчера в Праге после встречи с премьер-министром Армении.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, что сейчас мешает открытию границ и установлению дипломатических отношений, Эрдоган сказал, что они ждут, пока армяно-азербайджанские отношения достигнут определенного уровня зрелости.

«Наши спецпредставители работают, министры иностранных дел также задействованы. После подведения итогов их работы посмотрим, что мы сможем сделать. Мы надеемся, что отношения между Турцией, Азербайджаном и Арменией как можно скорее достаточно потеплеют и проблемы будут решены», - сказал он.

«У нас нет предусловий, - заявил Эрдоган, при этом несколько раз подчеркнув, что они ждут, пока будут урегулированы армяно-азербайджанские отношения. - Мы лишь ожидаем, что отношения между Азербайджаном и Арменией наладятся. Как только между двумя странами будет подписан мирный договор, они выйдут на этот уровень, я думаю, с нашей стороны никаких проблем не будет, и мы откроем границы, начнем грузоперевозки и авиаперевозки».

Состоявшаяся вчера в Праге встреча стала первой между лидерами Армении и Турции за последние 13 лет. Последний раз встречались Абдулла Гюль и Серж Саргсян, однако начатая ими футбольная дипломатия, в конце концов, провалилась.

Пашинян и Эрдоган, в свою очередь, начали процесс урегулирования после 44-дневной войны 2020 года. Однако до сих пор самым большим достижением является восстановление авиасообщения и соглашение об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран, однако условия реализации этого соглашения пока не уточнены.

Спецпредставитель Армении по нормализации армяно-турецких отношений Рубен Рубинян на днях сообщил Радио Азатутюн, что 14 сентября должна была состояться встреча по этому вопросу, которую, однако, турецкая сторона решила отменить. Накануне этого дня Азербайджан напал на Армению, оккупировав некоторые территории. Вчера после встречи с Эрдоганом правительство Армении сообщило, что стороны обсудили и этот вопрос.

«Была подчеркнута необходимость скорейшей реализации договоренностей, достигнутых в результате обсуждений спецпредставителей двух стран. В частности, речь идет об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран, осуществлении прямых авиагрузоперевозок между Арменией и Турцией», - сообщил аппарат премьер-министр без дополнительных подробностей и сроков. Пока неизвестно также, когда и где состоится следующая встреча спецпредставителей.

Вчера вместе с президентом Турции в Прагу прибыли десятки журналистов.

«Для нас важно следить за переговорами Пашиняна и Эрдогана, - сказал в интервью Радио Азатутюн главный комментатор Общественного телевидения Турции Юсуф Ерим. - С турецкой стороны многие понимают, что в регионе есть много препятствий, и если их убрать, то появится большой потенциал для процветания Турции, Армении, Азербайджана, вплоть до Средней Азии, Китая. Потому что сейчас мы живем в эпоху, когда запускаются новые каналы связи, строятся новые энергетические трубопроводы. Эти инвестиции в инфраструктуру создадут торговые, энергетические пути для следующей эпохи. Турция, Армения и Азербайджан не хотят остаться в стороне от этих крупных проектов».

Кстати, после вчерашней встречи правительство Армении сообщило, что стороны обсудили возможные дальнейшие шаги по нормализации отношений. Президент Турции на пресс-конференции сообщил, что спецпредставителям были предъявлены некоторые требования, также министрам иностранных дел было поручено предпринять шаги в направлении нормализации. О каких требованиях идет речь, какие шаги могут быть предприняты и когда, ни одна из сторон пока не сообщила.