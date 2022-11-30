Stratfor: Отмена встречи в Брюсселе ставит под угрозу мир

Эксперты американского центра Stratfor, занимающегося анализом политических и военных вопросов, коснулись последнего важного развития армяно-азербайджанского конфликта - отмены запланированной в Брюсселе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Это произошло по инициативе Алиева. Он заявил, что Франция занимает антиазербайджанскую позицию, что она предвзята, безоговорочно поддерживает армян, поэтому не может выступать в качестве нейтрального посредника.

В качестве примеров для обоснования своих слов Алиев привел резолюции двух палат парламента Франции и заявления, сделанные на конференции Франкофонии.

Он сказал, что с учетом всех этих обстоятельств не считает возможной встречу 7 декабря в Брюсселе.

По предложению армянской стороны, во встрече должен был принять участие также президент Франции Эмманюэль Макрон. Алиев заявил, что «настаивая на этом предложении, Пашинян срывает мирный процесс».

По мнению аналитиков Stratfor, все это происходит в то время, когда Баку официально обвиняет Ереван в перевозке оружия и боеприпасов в Нагорный Карабах через Лачинский коридор, а в азербайджанской прессе активно обсуждается необходимость начала новой военной операции.

Почему важен факт отмены встречи? По мнению Stratfor, это может свидетельствовать о том, что переговоры остановились.

Провал обеих сторон в вопросе обеспечения существенного прогресса в мирном процессе и изменение риторики Азербайджана позволяют предположить, что Азербайджан все больше склоняется к демонстрации своих рычагов применения силы, а это значит, что вероятность новых кровавых инцидентов на армяно-азербайджанской границе или в Нагорном Карабахе увеличивается.

Возможное возобновление насилия сделает перспективу прорыва и заключения мирного соглашения к концу года еще более маловероятной.

Аналитики Stratfor напоминают, что 23 ноября Пашинян отказался подписывать документы ОДКБ, поскольку они не содержали политической оценки азербайджанского вторжения на территорию Армении.

Ранее, 31 октября, в Сочи состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, но существенного прогресса в ходе нее не произошло.

О возможности заключения мира до конца года 12 октября заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, который сказал, что соглашение будет включать вопрос о делимитации границы, однако упоминания о статусе Нагорного Карабаха в нем не будет.