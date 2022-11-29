Жизнь двух раненых военнослужащих Армии обороны Карабаха вне опасности

Жизнь двоих военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха, раненных накануне в результате нарушения Азербайджаном режима прекращения огня, вне опасности. Об этом Радио Азатутюн сообщила советник министра здравоохранения Нагорного Карабаха Майя Азатян.

«Врачи оценивают состояние раненых военнослужащих как удовлетворительное. Прапорщик выписан из госпиталя и находится на амбулаторном лечении, другой военнослужащий находится в госпитале. Жизнь обоих военнослужащих вне опасности, - сказала Азатян, пояснив: - Военнослужащие получили легкие осколочные ранения».

Вчера вечером Армия обороны Нагорного Карабаха сообщила, что азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня на западном направлении, применив стрелковое оружие и гранатомет АГС-17, в результате чего ранения получили двое военнослужащих Армии обороны НК. О нарушении режима прекращения огня Степанакерт проинформировал командование российского миротворческого контингента.

Министерство обороны РФ сегодня подтвердило нарушение азербайджанской стороной режима прекращения огня в Шушинском районе. «В Шушинском районе азербайджанской стороной из стрелкового оружия обстрелян пост вооруженных формирований Нагорного Карабаха, в результате чего ранения получили два человека», - говорится в бюллетене Минобороны РФ.

Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской стороной проводится разбирательство данного инцидента, отмечается в бюллетене.

Российские миротворцы также осуществили патрулирование в направлении Мартунинского и Мартакертского районов, а также Лачинского коридора. Именно в этих направлениях Азербайджан периодически сообщает о нарушении режима прекращения огня.

Как и во все предыдущие дни, сегодня азербайджанская сторона также выступила с заявлением, в котором утверждается, что подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха с 4 часов вчерашнего дня до сегодняшнего утра вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным в Шушинском, Мартунском, Мартакертском и Аскеранском районах. Армия обороны вновь назвала сообщение военного ведомства Азербайджана дезинформацией.

В последнее время Азербайджан практически каждый день обвиняет Армению и Нагорный Карабах в нарушении режима прекращения огня, Ереван и Степанакерт опровергают эти обвинения, сообщая о нарушениях режима прекращения огня со стороны Азербайджана.

«Не исключено, что Баку готовит более серьезные провокации»

По словам руководителя правящей фракции парламента Нагорного Карабаха Артура Арутюняна, не исключено, что Баку готовит более серьезные провокации.

«Они пытаются создать более серьезные предпосылки для военных действий, я бы не сказал, что масштабных, но в любом случае создают почву для подготовки каких-то провокаций», - отметил Арутюнян.

По мнению главы оппозиционной фракции «Справедливость» парламента Нагорного Карабаха Давида Галстяна, участившиеся в последнее время нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана, возможно, связаны с отменой встречи Пашинян-Алиев, о чем заявил президент Азербайджана.

«Мы знаем, что они отказались от встречи, встреча Пашинян-Алиев не состоится, может быть, он хочет этим передать какой-то месседж, что если не будет так называемых переговоров, встреч или реализации каких-то договоренностей... подобные мессиджи передает, и это происходит не только на границе Арцаха, но и на границе Армении. То есть, Азербайджан не изменил свой образ действий», - подчеркнул Галстян.

Что касается возможных шагов Баку по взятию под контроль Лачинского коридора, то, по словам оппозиционного депутата, Азербайджан предпримет определенные шаги в этом направлении в апреле следующего года, поскольку Армения пообещала к апрелю построить альтернативную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Сложно сказать, будут ли к тому времени завершены строительные работы, учитывая как погодные условия, так и объем работ.

«Если зафиксирован срок, что до 1 апреля должна быть построена альтернативная дорога после моста в Корнидзоре, то сейчас идут строительные работы, если не успеют, мне кажется, тогда может встать вопрос о закрытии, установке таможни или блокпоста», - сказал Давид Галстян.