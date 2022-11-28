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Карабах

В Карабахе заявили о ранении двух военнослужащих вследствие нарушения режима прекращения огня Азербайджаном

(архивная фотография)

В Армии обороны Нагорного Карабаха сообщили, что сегодня азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня на западном направлении, в результате чего были ранены двое армянских военнослужащих.

В сообщении военных властей Нагорного Карабаха указаны только инициалы раненых военнослужащих: Х. А. и М. В.

Согласно сообщению, азербайджанские вооруженные силы применили огнестрельное оружие и гранатометы АГС-17.

«О нарушении режима прекращения огня доложили командованию российских миротворческих сил. По состоянию на 18:00 ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная», - заявили в Армии обороны НК.

Азербайджанское оборонное ведомство пока не отреагировало на заявления армянской стороны и не сообщало о каком-либо инциденте в Карабахе.

В предыдущие дни стороны постоянно обвиняли друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Карабахские власти также несколько раз сообщали о стрельбе по мирным жителям со стороны ВС Азербайджана, что подтвердила и миротворческая миссия РФ.

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