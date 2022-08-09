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«Веолия джур» снова требует повысить тариф на питьевую воду

Всего через восемь месяцев после подорожания питьевой воды компания «Веолия джур» снова требует повышения тарифа. Компания уже подала заявление о повышении тарифа в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ).

«Веолия джур» предлагает установить тариф на воду в размере 209 драмов за один кубометр вместо нынешних 200 драмов, мотивируя это инфляцией: цены на товары и услуги в Армении за первые шесть месяцев текущего года выросли на 8,3%.

Начальник управления тарифной политики комиссии Ашот Улиханян сегодня сообщил Радио Азатутюн, что по закону решение будет принято в течение 80 рабочих дней, после чего оно вступит в силу спустя 30 дней. Чиновник не исключил, что правительство решит субсидировать «Веолия джур», чтобы не допустить роста тарифа на воду.

Начальник управления тарифной политики КРОУ Ашот Улиханян
Начальник управления тарифной политики КРОУ Ашот Улиханян

«Необходимо также провести обсуждения с правительством, чтобы найти соответствующие компенсационные механизмы с целью смягчения этого высокого уровня инфляции», - сказал Улиханян.

Скоро исполнится 20 лет, как французская компания начала свою работу в Армении, с 2005 года получив в доверительное управление «Ереван джур», а с 2017 года «Веолии джур» была сдана в аренду на 15 лет система питьевого водоснабжения и водоотведения всей республики. До конца 15-летнео срока компания обязалась снизить потери воды, которые, по данным комиссии, 5,5 лет назад составляли около 80%, а сейчас - около 70%. «Веолия джур» должна была провести работы по капитальному ремонту на сумму не менее 37,5 млрд драмов.

Каково реальное состояние водопроводной сети, можно судить по поступающим несколько раз в неделю от «Веолия Уотер» сообщениям об аварийном отключении воды в том или ином населенном пункте. Например, в случае с Горисом и соседними приграничными селами проблема с водой обострилась до такой степени, что даже омбудсмен несколько недель назад сделала заявление о том, что уже второй год питьевая вода туда подается раз в 2-3 дня.

Жительница села Тех Сосик Гавалбабунц
Жительница села Тех Сосик Гавалбабунц

«Воды нет, чтобы дети искупались, большие дети, правда, несовершеннолетние, но они большие, идут в поле, приносят траву, приносят пшеницу, грязными ложатся спать», - сказала жительница села Тех Сосик Гавалбабунц.

На фоне всего этого что думают во французской компании о периодическом повышении тарифа на питьевую воду, пока понять невозможно, мы ждем ответа.

Зато известен подход властей Армении. В ноябре 2018 года, перед парламентскими выборами, когда был важен каждый голос, премьер-министр Никол Пашинян публично пообещал: «До 2024 года повышения тарифа на питьевую воду в Армении не будет».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Но уже в декабре прошлого года, через месяц после того, как КРОУ приняла решение поднять цену за один кубометр питьевой воды на 20 драмов, доведя ее до 200 драмов, у премьер-министра было другое мнение.

«Да, мы можем держать [тариф] до 2024 год, чтобы цена на воду не повысилась, но в 2024 году она повысится настолько существенно, что возникнет проблема соразмерности, формально цена до 2024 года не повысится, но наступит 2024 год, и с 1 января 2024 года цена повысится настолько, что это даст очень большую разницу», - подчеркнул премьер-министр.

Вскоре после прихода к власти Пашиняна, в августе 2018 года, полиция распространила сообщение о том, как директор «Веолия джур» Кристиан Лафе в 2017-2018 годах подкупил тогдашнего председателя Комиссии по регулированию общественных услуг Роберта Назаряна и еще семерых членов комиссии, покупая для них авиабилеты Ереван-Париж-Ереван и покрывая гостиничные расходы, чтобы государственный орган повысил тариф на питьевую воду на 11 драмов.

Французская компания заявила, что не признает обвинение. В ответ на вопрос о том, куда, в конце концов, зашло расследование этого уголовного дела спустя четыре года, в Антикоррупционном комитете сегодня пообещали ответить позже.

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