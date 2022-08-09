«Веолия джур» снова требует повысить тариф на питьевую воду

Всего через восемь месяцев после подорожания питьевой воды компания «Веолия джур» снова требует повышения тарифа. Компания уже подала заявление о повышении тарифа в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ).

«Веолия джур» предлагает установить тариф на воду в размере 209 драмов за один кубометр вместо нынешних 200 драмов, мотивируя это инфляцией: цены на товары и услуги в Армении за первые шесть месяцев текущего года выросли на 8,3%.

Начальник управления тарифной политики комиссии Ашот Улиханян сегодня сообщил Радио Азатутюн, что по закону решение будет принято в течение 80 рабочих дней, после чего оно вступит в силу спустя 30 дней. Чиновник не исключил, что правительство решит субсидировать «Веолия джур», чтобы не допустить роста тарифа на воду.

«Необходимо также провести обсуждения с правительством, чтобы найти соответствующие компенсационные механизмы с целью смягчения этого высокого уровня инфляции», - сказал Улиханян.

Скоро исполнится 20 лет, как французская компания начала свою работу в Армении, с 2005 года получив в доверительное управление «Ереван джур», а с 2017 года «Веолии джур» была сдана в аренду на 15 лет система питьевого водоснабжения и водоотведения всей республики. До конца 15-летнео срока компания обязалась снизить потери воды, которые, по данным комиссии, 5,5 лет назад составляли около 80%, а сейчас - около 70%. «Веолия джур» должна была провести работы по капитальному ремонту на сумму не менее 37,5 млрд драмов.

Каково реальное состояние водопроводной сети, можно судить по поступающим несколько раз в неделю от «Веолия Уотер» сообщениям об аварийном отключении воды в том или ином населенном пункте. Например, в случае с Горисом и соседними приграничными селами проблема с водой обострилась до такой степени, что даже омбудсмен несколько недель назад сделала заявление о том, что уже второй год питьевая вода туда подается раз в 2-3 дня.

«Воды нет, чтобы дети искупались, большие дети, правда, несовершеннолетние, но они большие, идут в поле, приносят траву, приносят пшеницу, грязными ложатся спать», - сказала жительница села Тех Сосик Гавалбабунц.

На фоне всего этого что думают во французской компании о периодическом повышении тарифа на питьевую воду, пока понять невозможно, мы ждем ответа.

Зато известен подход властей Армении. В ноябре 2018 года, перед парламентскими выборами, когда был важен каждый голос, премьер-министр Никол Пашинян публично пообещал: «До 2024 года повышения тарифа на питьевую воду в Армении не будет».

Но уже в декабре прошлого года, через месяц после того, как КРОУ приняла решение поднять цену за один кубометр питьевой воды на 20 драмов, доведя ее до 200 драмов, у премьер-министра было другое мнение.

«Да, мы можем держать [тариф] до 2024 год, чтобы цена на воду не повысилась, но в 2024 году она повысится настолько существенно, что возникнет проблема соразмерности, формально цена до 2024 года не повысится, но наступит 2024 год, и с 1 января 2024 года цена повысится настолько, что это даст очень большую разницу», - подчеркнул премьер-министр.

Вскоре после прихода к власти Пашиняна, в августе 2018 года, полиция распространила сообщение о том, как директор «Веолия джур» Кристиан Лафе в 2017-2018 годах подкупил тогдашнего председателя Комиссии по регулированию общественных услуг Роберта Назаряна и еще семерых членов комиссии, покупая для них авиабилеты Ереван-Париж-Ереван и покрывая гостиничные расходы, чтобы государственный орган повысил тариф на питьевую воду на 11 драмов.

Французская компания заявила, что не признает обвинение. В ответ на вопрос о том, куда, в конце концов, зашло расследование этого уголовного дела спустя четыре года, в Антикоррупционном комитете сегодня пообещали ответить позже.