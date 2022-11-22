С 1 января вода подорожает почти на 9 драмов, правительство обещает субсидирование

Скорее всего, с 1 января вода подорожает почти на 9 драмов. Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ), изучив заявку о повышении тарифов компании «Веолия джур», представила свои расчеты.

Комиссия предлагает с 2023 года установить тариф на один кубометр воды на уровне 208,42 драма вместо нынешних 200.

Тариф на воду в этом году уже один раз повысился на 20 драмов. И вот спустя всего 8 месяцев, в августе, французская компания вновь потребовала повышения тарифа, сославшись на высокую инфляцию в Армении.

«Веолия джур» потребовала установить тариф на уровне 209 драмов для всех групп населения, в том числе и необеспеченных. В результате проведенных мониторинга и расчетов регулирующая комиссия предлагает оставить тариф для необеспеченных слоев населения без изменений - на уровне 180 драмов. Однако для остальных потребителей КРОУ, по сути, удовлетворяет заявку компании и предлагает практически такой же тариф - 208,5 драма.

Система питьевого водоснабжения и водоотведения Армении с 2017 года была сдана в аренду этой французской компании сроком на 15 лет.

Еще в 2018 году, накануне парламентских выборов, премьер-министр Никол Пашинян пообещал, что до 2024 года цены на питьевую воду в Армении не повысятся. Обещание, которое так и не было сдержано.

«До 2024 года повышения цен на питьевую воду в Армении не будет», - сказал тогда Пашинян.

Комиссия обсудит заявку о повышении тарифа на воду на заседании 29 ноября и в тот же день примет решение.

Сегодня позже Министерство территориального управления и инфраструктур сообщило, что правительство при необходимости соответствующим субсидированием нейтрализует повышение цен для всех групп потребителей.

«Иными словами, до 2024 года питьевая вода для граждан не подорожает», - говорится в сообщении ведомства.