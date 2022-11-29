В Армении с 1 января повысится тариф на воду

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении, изучив заявку компании «Веолия джур» о повышении тарифа на воду, приняла решение поднять тариф на воду примерно на 9 драмов для обычных потребителей. Для необеспеченных слоев населения тариф останется неизменным.

Сославшись на высокую инфляцию, «Веолия джур» еще летом подала заявку на повышение тарифов, предложив повысить тариф на воду на 9 драмов для всех групп населения, в том числе малоимущих, установив его на уровне 209 драмов.

КРОУ после трех месяцев изучения заявки на днях представила свои расчеты, предложив оставить тариф для малоимущих без изменений - 180 драмов за один кубометр воды, однако с 1 января повысить тариф для остальных потребителей с нынешних 200 драмов до 208,42 драма за один кубометр.

После изучения комиссии правительство заявило, что вне зависимости от окончательного решения регулятора, при необходимости, посредством субсидирования нейтрализует повышение цен для всех групп потребителей.

Действующая власть еще в 2018 году, накануне парламентских выборов, пообещала, что питьевая вода до 2024 года не подорожает, однако с 1 января 2022 года тариф на воду повысился примерно на 20 драмов.