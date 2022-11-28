ОДКБ, во-первых, должна дать военно-политическую оценку действиям Азербайджана - провластный депутат

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предложила Армении комплекс мер помощи, в том числе отправку миссии на границу с Азербайджаном для оценки ситуации. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в интервью Общенациональному телевидению Беларуси, подводя итоги состоявшегося в минувшую среду в Ереване саммита организации.

Зась сказал, что на границе Армении и Азербайджана почти каждый день происходят перестрелки, ситуация непростая.

«В целом тот комплекс мер, который предлагается со стороны ОДКБ в качестве помощи Армении – а там меры разные: и политико-дипломатические, и военные, и в том числе направление миссии на эту границу, которая будет реально оценивать ситуацию, – они в общем-то нашли поддержку у всех государств. Единственное, чего не удалось достичь (лидерам стран ОДКБ – ред.), это консолидированной оценки той ситуации, которая там сложилась», - сказал генсек ОДКБ.

Отправку миссии ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу провластный депутат, заместитель председателя парламентской комиссии по обороне и безопасности Армен Хачатрян назвал пустой тратой времени. Депутат напомнил, что представители военного блока несколько раз после азербайджанского вторжения приезжали и на месте знакомились с ситуацией, сейчас Ереван ожидает от структуры другого.

«Первое, что должна сделать ОДКБ, это дать военно-политическую оценку действиям Азербайджана, дать оценку, что Азербайджан является агрессором и оккупировал суверенную территорию Республики Армения, то есть, признать очевидный факт, который признал весь мир, и этот факт более чем доказан, но наши партнеры до сих пор не признают этого факта и всячески избегают отвечать на этот вопрос», - отметил Хачатрян.

В ходе прошедшего в минувшую среду в Ереване саммита ОДКБ армянская сторона отказалась подписать декларацию Совета коллективной безопасности и решение о реакции ОДКБ на эскалацию 13 сентября этого года. Ереван пояснил, что отказался подписать документы из-за отсутствия в них политической оценки. На заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что документы направлены на доработку, выразив надежду, что они смогут прийти к общему знаменателю.

Если в итоге в структуре не будет достигнуто согласие, какие шаги предпримет армянская сторона, начнет ли Ереван процесс выхода из организации? Провластный депутат Армен Хачатрян не дал прямого ответа на этот вопрос, сказав, что Армения в этом случае уже получит право предпринять серьезные действия, не уточнив, о чем конкретно идет речь.

«РА уже предприняла много шагов, и шаги не в том, что надо обязательно сразу выходить из ОДКБ, это тоже шаг, и выражение нашего несогласия на дальнейших переговорах – это также комплексные шаги, к чему они приведут в дальнейшем, приведут ли к выполнению ОДКБ своих обязательств или нет, после отрицательного результата уже РА примет определенные решения», - добавил депутат.

Однако провластный депутат надеется, что в документ будет внесено дополнение и в нем найдет место политическая оценка.