В Ереване проходит заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян начал свое выступление в очередной раз с критики деятельности этой военной структуры.

Подчеркнув, что ОДКБ не поддержала Армению, Пашинян отметил, что, между тем, Армения за одну ночь поддержала Казахстан, что позволило Астане избежать внутригосударственного хаоса.

«Армения завершает свое председательство в ОДКБ. Хотя это был юбилейный год, для Армении он вовсе не был юбилейным. В течение двух лет государство-член ОДКБ как минимум трижды подвергалось нападениям со стороны Азербайджана, и фактически до сих пор мы не получили никакой реакции от ОДКБ по поводу агрессии Азербайджана, что является большим ударом по имиджу ОДКБ», - сказал премьер-министр Армении, посчитав это самым большим провалом организации.

Сначала проходит встреча глав государств-членов ОДКБ в узком, а затем в расширенном составе.

После кровопролитных боев на армяно-азербайджанской границе 13-14 сентября официальный Ереван обратился за военной помощью к России, в ОДКБ и в Совет Безопасности ООН. ОДКБ с целью оценки ситуации направила в Армению миссию, вопрос помощи пока обсуждается. Сегодня на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности в Ереване генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что проект решения СКБ ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Армении в целом согласован.