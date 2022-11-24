Проект решения ОДКБ о мерах по оказанию помощи Армении не удовлетворял армянскую сторону - пресс-секретарь МИД

Армянская сторона ожидает от союзников по ОДКБ четкой политической оценки касательно азербайджанской агрессии 13-14 сентября этого года против Армении, а проект решения Совета коллективной безопасности «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» в его существующей редакции с этой точки зрения не удовлетворял армянскую сторону, в беседе с Радио Азатутюн заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«Поэтому было принято решение направить документ на доработку», - сказал он в ответ на вопрос о том, какие предложения представила Армения, которые так и не были приняты, в результате проект решения также не был подписан.

Ваан Унанян добавил, что, к сожалению, некоторые партнеры по ОДКБ увязали принятие декларации Совета коллективной безопасности и заявления Совета министров иностранных дел ОДКБ о поддержке мирных усилий в регионе Южного Кавказа с одновременным принятием решения «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения», в результате чего все три документа были отправлены на доработку.

Вчера Организация Договора о коллективной безопасности не приняла три документа.

Хотя ОДКБ так и не сделала политического заявления и не осудила агрессию Азербайджана в отношении Армении, сегодня премьер-министр Никол Пашинян оценил состоявшиеся накануне на ереванском саммите ОДКБ обсуждения как «открытые, искренние и позитивные». Вчера Пашинян отказался подписать декларацию ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении, мотивируя это тем, что документ не доработан.