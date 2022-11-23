В целом, согласован проект решения СКБ ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Армении - Зась

В целом согласован проект решения Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности в Ереване.

Он представил вопросы международной и региональной безопасности, коснулся также ситуации на армяно-азербайджанской границе, подчеркнув, что ситуация на границе все еще остается напряженной.

Зась отметил, что информация, которая поступает через центр кризисного реагирования ОДКБ, подтверждает, что практически ежедневно на армяно-азербайджанской границе возникают перестрелки.

После кровопролитных боев на армяно-азербайджанской границе 13-14 сентября официальный Ереван обратился за военной помощью к России, в ОДКБ и в Совет Безопасности ООН. ОДКБ с целью оценки ситуации направила в Армению миссию, вопрос помощи пока обсуждается. Ереван также ожидает от ОДКБ адресной политической оценки оккупации армянских территорий.