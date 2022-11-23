Для нас принципиальную важность имеет подтверждение зоны ответственности ОДКБ в Армении: - премьер-министр Армении

Согласно пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в начале заседания премьер-министр Пашинян выступил с приветственной речью, в которой, в частности, отметил:

«Уважаемые главы государств,

Приветствую вас в Ереване на очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Сегодня завершается председательство Республики Армения в ОДКБ. Этот период был весьма насыщенным. Мы отметили 30-летие подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летие создания ОДКБ.

Вопреки юбилеям, настроение у нас, к сожалению, отнюдь не юбилейное. В течение двух последних лет страна-член ОДКБ Армения как минимум три раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана.

Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий и тем более, что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении. Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами, и я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в ОДКБ. То же самое могу сказать о фактах эскалации на границе между нашими союзниками – Киргизией и Таджикистаном.



При этом должен отметить и наши успешные действия. Имею в виду оперативную реакцию ОДКБ на обращение президента Казахстана, господина Токаева, поддержать их в вопросе восстановления правопорядка в стране в январе текущего года. В данном случае мы решили вопрос за ночь, что позволило Казахстану избежать внутригосударственного хаоса.

Пользуясь случаем хочу поздравить Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с переизбранием на пост президента Республики Казахстан.

Друзья, повестка сегодняшнего заседания насыщенная.

Надеюсь нам удастся согласовать наши союзнические подходы и добиться слаженного коллективного взаимодействия по актуальным проблемам.

Также отмечу, что Станислав Васильевич Зась завершает трёхлетнюю деятельность в должности генсека ОДКБ. Хочу поблагодарить его за проделанную добросовестную работу.

Поскольку с начала 2023 года в ближайшие 3 года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю будет оправданно, если уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич представит нам его. Если считаете это целесообразным.

Коллеги,

Предлагаю сразу перейти к вопросам повестки по существу и обсудить формат нашей сессии».

Затем главы государств-членов ОДКБ выступили с речами. В своей основной речи премьер-министр Никол Пашинян отметил:

«Уважаемые коллеги,

Сегодня мы подведём итоги председательства Армении и заслушаем приоритеты предстоящего председательства Беларуси в ОДКБ.

Наше председательство длилось почти 14 месяцев. Этот период совпал с серьезными потрясениями как в глобальном, так и в региональном плане.

К сожалению, во всем мире и в нашем регионе в частности, не только не наблюдается спад риска возникновения конфликтов, но и фиксируется продолжающийся рост напряжённости, с очевидными тенденциями накопления еще больших и комплексных проблем.

Как вам известно, с 13 по 14 сентября текущего года Республика Армения столкнулась с неоправданной и неспровоцированной азербайджанской агрессией, которая привела не только к оккупации определённых суверенных территорий Армении, но и к потерям среди военных, а также гражданского населения, значительным разрушениям гражданских инфраструктур.

Очередная азербайджанская агрессия и, в частности, тот факт, что до сих пор нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на упомянутую агрессию, поднимают фундаментальные вопросы, которые чрезвычайно важны и для ОДКБ, и для восприятия организации в армянском обществе.

Для нас принципиальную важность имеет подтверждение зоны ответственности ОДКБ в Республике Армения. Само существование такой формулировки может показаться странным, но, изучая контекст наших последних обсуждений, мы пришли к выводу, что это имеет крайне важное значение.

Наша позиция состоит в следующем: согласно Алма-Атинской декларации от 21-го декабря 1991 года, страны-основатели СНГ как независимые государства признали территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ. Это означает, что вышеупомянутые страны стали независимыми с административными границами, существовавшими между республиками во время Советского Союза. То есть бывшие административные границы стали государственными, и этими границами определились территории вышеупомянутых стран. Именно в этих границах Республика Армения стала членом ООН и ОДКБ.

Начиная с 11 мая 2021 года Азербайджан трижды применил вооружённые силы и оккупировал примерно 140 квадратных километров суверенной территории Республики Армения. Это случилось 11 мая и 14 ноября 2021-го года и 13 сентября 2022 года.

Так вот, согласно резолюции ООН от 14 декабря 1974 года, под номером 3314, вышеуказанные действия Азербайджана расцениваются как агрессия.

Чего мы ожидаем от ОДКБ по этому поводу? Констатации данного факта, в форме четко сформулированной политической оценки. Воздержаться от такой оценки, говоря, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, значит утверждать, что зоны ответственности Организации договора о коллективной безопасности не существует, а если нет зоны ответственности, то нет самой организации. Можно, по крайней мере, так проинтерпретировать.

Эти нюансы важны ещё и потому, что играют определяющую роль в дальнейших коллективных действиях. В этом контексте хочу отреагировать на комментарии, согласно которым Армения пытается втянуть страны ОДКБ в войну с Азербайджаном. Это чистой воды манипуляция, потому что Армения не может быть заинтересована в войне, хотя бы потому, что достаточно настрадалась от войн, в том числе в сентябре этого года.

Политическая оценка вышеупомянутых событий необходима прежде всего с моральной точки зрения, так как это должно быть логическим проявлением союзнических отношений. Конечно, это важно и с точки зрения восстановления территориальной целостности нашей страны, но это стремление само по себе не означает военного вмешательства. Согласно статье 3 Устава ОДКБ, для защиты на коллективной основе территориальной целостности государств-членов приоритет отдается политическим средствам.

Поэтому и Армения предлагает решением СКБ ОДКБ ускорить проведение необходимой политико-дипломатической работы с азербайджанской стороной, направленной на незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года.



Такая позиция важна не только для восстановления территориальной целостности Республики Армения, но и для сдерживания Азербайджана от дальнейших агрессивных действий против нашей страны. О том, что сохраняется риск новой агрессии со стороны Азербайджана против территориальной целостности Армении, докладывал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Васильевич Зась на внеочередном заседании СКБ 28 октября текущего года. В этих условиях отсутствие четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении.

А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ. Поэтому, исходя из этого, уважаемые коллеги, на данный момент я считаю, что представленный к подписанию проект “Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения” недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы,

Уважаемые главы государств,

В последнее время появилось довольно много комментариев по поводу истории нагорно-карабахской проблематики. Но я не хочу обратиться к жанру исторического экскурса, не потому, что мне нечего сказать по этому поводу, а потому, что сегодня анализ текущей ситуации более важен.

После того, как усилиями президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 9 ноября 2020 года было принято трехстороннее заявление руководителей России, Армении и Азербайджана, последовало много документов, заявлений, комментариев о необходимости соблюдать все пункты трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Это, очевидно, означает, что не все пункты трехстороннего заявления соблюдаются, но так и не говорится, кто и какая именно сторона не соблюдает эти пункты и договоренности.

Сегодня я попробую суммировать этот вопрос, потому что должен констатировать, что никогда не было повода об этом пакетно, как говорится, поговорить.

В 1-м пункте трехстороннего заявления говорится: “Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях”, конец цитаты.

В 3-м пункте того же заявления говорится: “Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники”, конец цитаты.

Этими пунктами четко определяется, что есть, существует Нагорный Карабах, есть линия соприкосновения в Нагорном Карабахе, есть Лачинский коридор. Вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент, образуя тем самым зону ответственности миротворцев, и стороны остаются на занимаемых ими позициях, кроме Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов, согласно пунктам 2 и 6.

В нарушение этих пунктов Азербайджан заявляет, что Нагорного Карабаха не существует, вопреки документу, который подписал в том числе и президент Азербайджана.

В нарушение вышеупомянутой договоренности о полном прекращении огня и всех военных действий Сторонами, и того, что стороны останавливаются на занимаемых ими позициях, уже в декабре 2020 года Азербайджан незаконно оккупировал населенные пункты Нагорного Карабаха Хцаберд и Хин Тахер, а также прилегающие к ним территории.

Азербайджан также осуществил аналогичную оккупацию в марте 2022 года, нарушив линию соприкосновения и вторгшись в зону ответственности миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе по направлению села Парух. Азербайджан практически ежедневно нарушает режим прекращения огня, в том числе на линии соприкосновения.

Следует отметить, что при оккупации села Хцаберд в присутствии российских миротворцев Азербайджан взял в плен 66 армянских солдат, тоже в присутствии российских миротворцев. Т.е. обе эти операции произошли в присутствии российских миротворцев.

Нарушив пункт 8 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, где говорится: ”Производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, и телами погибших”, Азербайджан до сих пор не вернул Армении как минимум 33 военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц.

В пункте 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года говорится: “Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу, остаётся под контролем миротворческого контингента Российской Федерации”, конец цитаты. Дօ сих пор Лачинский коридор не полностью находится под контролем миротворческого контингента РФ, и азербайджанская армия сохраняет несколько позиций в Лачинском коридоре.

В пункте 7 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года говорится: “Внутренне перемещённые лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев”. В нарушение этого пункта Азербайджан препятствует въезду в Нагорный Карабах представителей Организации Объединенных Наций, в частности Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В пункте 9 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года говорится: “Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана”, конец цитаты.

Президент Азербайджана постоянно твердит, что по территории Армении должен задействоваться какой-то коридор и обвиняет Армению в невыполнении вышеуказанного пункта. Я специально процитировал 9-й пункт трехстороннего заявления, чтоб показать очевидное – там нет слова “коридор”, ничего не сказано про “коридор”.

Этот пункт, как вы убедились, про разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе, и только в этом контексте упоминается транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой, и это сообщение является, соответственно, частью процесса разблокирования транспортных и экономических коммуникаций региона.

Это также видно из трехстороннего Заявления от 11 января 2021 года, которое является разъяснением 9-го пункта трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 г., является документом, поясняющим значение этого пункта.

Соответственно, нужно констатировать, что обвинения в адрес Армении относительно нарушения 9-го пункта Заявления от 9 ноября 2020 года совершенно беспочвенны. По этому пункту у Армении есть только одно обязательство: обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой, при этом в Заявлении от 9 ноября или каком-либо ином заявлении не упоминается никакой конкретный маршрут.

Республика Армения всегда была готова и сейчас готова обеспечить такое сообщение, и с этой целью в обращение введен проект решения правительства Республики Армения о создании контрольно-пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе, и в результате принятия этого решения Азербайджан может получить сообщение с Нахичеванской Автономной Республикой по дорогам Армении. Это решение не принимается только по одной причине: Азербайджан не хочет этой дороги.

Это означает, что Армения полностью выполняет свое обязательство, а Азербайджан не хочет воспользоваться предоставленной возможностью. При этом, такой отказ абсолютно непонятен. Если Азербайджан действительно хочет мира и нацелен на мир, как сам заявляет, то давайте откроем эти контрольно-пропускные пункты, эти дороги, давайте создадим возможности для людей. Понятно, что сначала они будут колебаться, будут думать, но когда они убедятся в искренности намерений, то и граждане Республики Армения, и граждане Азербайджанской Республики однозначно начнут пользоваться этой новой возможностью передвижения. Я уверен, что граждане России и других наших стран тоже.

Что касается строительства новых дорог, то, согласно трехстороннему Заявлению от 9 ноября 2020 года или какому-либо иному заявлению или документу, у Республики Армения нет подобных обязательств. 9-м пунктом Заявления предусматривается такая возможность в случае согласования сторон. И Республика Армения готова дать свое согласие. А согласование не состоялось только по одной причине: Азербайджан продолжает агрессивную риторику и действия вопреки достигнутым договоренностям и подписанным заявлениям. Проконкретизирую: это риторика про коридор, вы знаете об этом. К сожалению, некоторые наши коллеги тоже как-то поддаются или заблуждению, или провокации, и иногда соглашаются на принятие документов, где используется вот такая формулировка.

Еще один нюанс, в 9-м пункте говорится, что контроль за транспортным сообщением между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. Этот вопрос дополнительно разъяснен в указе президента Российской Федерации № 695 от 10 ноября 2020 года “О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе”, в 3-м пункте которого говорится, цитирую: “Федеральной службе безопасности Российской Федерации - осуществлять контроль за обеспечением Республикой Армения транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой для беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях”.

Т.е. о контроле над нашей суверенной территорией и отчуждении каких-либо наших суверенных функций речи нет и быть не может, речь идет о контроле за выполнением договоренностей, - при этом, под договоренностями нужно понимать Заявление, потому что, естественно, никаких других договоренностей быть не может, - и только эту функцию может выполнять Пограничная служба ФСБ РФ. И я так понял, - мы по дороге об этом поговорили, - у нас по этому поводу общий подход.

Президент Азербайджана обвиняет Армению еще и в том, что наша армия находится Нагорном Карабахе. Хочу еще раз подчеркнуть: в Нагорном Карабахе нет армии Армении, есть Армия обороны Нагорного Карабаха. Мое восприятие заключается в том, и это факт , что у армян Нагорного Карабаха есть армия только и только из-за опасности подвергнуться геноциду.

При этом, 31 октября в ходе трехсторонней встречи в Сочи я представил предложение властей Нагорного Карабаха по этой теме: создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха с международными гарантиями, в результате чего Нагорный Карабах может и не будет нуждаться в Армии обороны такого масштаба. Это предложение, думаю, остается в силе.

Уважаемые главы государств. Это лишь малая часть накопившейся тематики, которой я хотел с вами поделиться. Но не хочу злоупотреблять временем и на данный момент хочу поблагодарить вас за внимание».

Затем в ходе заседания в расширенном составе председательство в ОДКБ было официально передано от Армении Беларуси. Глава этой страны Александр Лукашенко представил приоритеты Беларуси в период предстоящего председательства, после чего согласованные документы были переданы на подписание. Премьер-министр Пашинян отметил, что, как он уже отметил в своем выступлении, два из представленных документов не подписаны: планируется доработать их и только после этого представить на подпись.