Резолюция саммита Франкофонии была принята в том виде, в каком она была представлена - МИД Армении опровергает слова Алиева

Слова президента Азербайджана не соответствуют действительности, заявил в беседе с Радио Азатутюн пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Ильхам Алиев вчера утверждал, что из резолюции, принятой на минувших выходных на саммите международной организации Франкофонии и выражающей солидарность с Арменией, «были убраны некоторые антиазербайджанские пункты».

«Все эти документы, как они были представлены на министерской конференции, так и были приняты организацией, то есть, проект был принят на саммите целиком. Если бы Азербайджан действительно добился того, чего хотел, и если бы все шло по желаемому им сценарию, с их стороны не было бы стольких заявлений», - сказал Ваан Унанян.

В распоряжении Радио Азатутюн оказался проект резолюции «О кризисных ситуациях, их преодолении и укреплении мира», который был принят, но будет официально опубликован только завтра. Унанян подтвердил, что был принят именно этот документ.

Одним из пунктов более 50 стран организации выражают свою солидарность с Арменией, также являющейся членом Франкофонии, а также выражают обеспокоенность в связи с недавней военной эскалацией между Арменией и Азербайджаном, особенно нарушениями международного права, территориальной целостности и гуманитарного права в результате этого противостояния. Они также приветствовали усилия Армении и Азербайджана по мирному и справедливому урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Согласно проекту, находящемуся в распоряжении Радио Азатутюн, по пунктам, связанным с армяно-азербайджанским и карабахским конфликтами, оговорки были у Албании, Румынии и Молдовы. По словам Унаняна, эти страны пытались помешать принятию формулировок, но в итоге резолюция была принята в том виде, в каком она была представлена в проекте. Страны, у которых были оговорки, могли начать процесс вето, на что, по словам представителя МИД, они не пошли.

«Албания при поддержке Румынии и Молдовы пыталась возобновить дискуссию по этим пунктам, но работа армянской делегации под руководством министра иностранных дел Арарата Мирзояна на министерском форуме и солидарность с Арменией во Франкофонии в целом привели к тому, что это обсуждение не состоялось, то есть, страны, выступившие с этой инициативой под влиянием Азербайджана, не смогли достичь желаемого», - подчеркнул пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Пытался ли Ереван включить формулировку о нарушении Азербайджаном территориальной целостности Армении? В тексте такого прямого пункта нет. Даже с имеющимися формулировками, по словам Ваана Унаняна, документ удовлетворяет Ереван. «Прежде чем проект дойдет до министерской конференции, он проходит определенные процессы согласования, есть 54 государства-члена, плюс 7 ассоциированных членов и наблюдателей. Конечно, в любом случае можно получить еще лучшую резолюцию, еще более строгое осуждение, но это то возможное, чего мы смогли добиться, и я считаю, что у нас есть очень хороший документ», - сказал Унанян.

Что это дает Армении? На этот вопрос пресс-секретарь ответил так: «Это было очень важно - как резолюция, так и декларация, в том смысле, что в ней четко выражена позиция международного сообщества в отношении уважения территориальной целостности Армении и мирного решения нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, это резюмирует, что организация выражает солидарность с Арменией. На дипломатическом языке это поддержка Армении».

Мероприятия саммита Франкофонии завершены. Почему проект официально не опубликован? Пресс-секретарь МИД сказал, что задержка техническая, секретариат должен внести исправления, смысловых изменений, как он утверждает, не будет.