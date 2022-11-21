В интернете разошлись видеозаписи событий, связанных с гибель. российских военных в Макеевке Луганской области. На одной - солдаты ложатся на землю, очевидно сдаваясь в плен укринским военным, на втором уже лежат мертвые, на головах некоторых видны следы пулевых ранений. The New York Times подтвердила подлинность видео. В Киеве пообещали провести расследование, в Кремле — самостоятельно найти виновных, в ООН изучить записи