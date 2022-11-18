Азербайджанцы открыли огонь в направлении работающего в поле гражданина - МВД Карабаха

Сегодня днем азербайджанцы открыли огонь в направлении гражданина, работающего в поле села Хаци Нагорного Карабаха, сообщает МВД Нагорного Карабаха.

43-летний житель села Хаци Игорь Абраамян обратился в Мартунинское районное отделение полиции и сообщил, что во время проведения им сельскохозяйственных работ на тракторе в поле с прилегающей азербайджанской боевой позиции в его сторону был открыт огонь из стрелкового оружия. Гражданин не пострадал, трактор был поврежден.

Военное ведомство Азербайджана пока не отреагировало на этот инцидент, но вчера Баку сообщил, что «азербайджанские подразделения в Карабахе обнаружили и пресекли инженерные работы «незаконных армянских формирований» по укреплению боевых позиций в Агдамском и Ходжалинском районах». Каким образом они это пресекли, не уточняется, в Карабахе это сообщение пока не прокомментировали.

В предыдущие дни полиция Нагорного Карабаха сообщила, что азербайджанская сторона открыла огонь по занимающимся сельскохозяйственными работами мирным гражданам.

Практически каждый день стороны обмениваются обвинениями в нарушении режима прекращения огня. Вчера военное ведомство Армении сообщило о ранении военнослужащего. Хотя позже азербайджанская сторона категорически опровергла эту новость, однако сегодня пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян подтвердил ее.

«Рядовой военнослужащий получил ранения, его состояние оценивается как средней тяжести, его жизнь вне опасности. По состоянию на 11:20, ситуация на передовой относительно стабильная», - сказал пресс-секретарь.

Вчерашние выстрелы были слышны в селе Норабак Гегаркуникской области, которое во время сентябрьского нападения стало мишенью Азербайджана. Жительница Норабака Карине Маркосян в беседе с Радио Азатутюн подтвердила, что стрельба велась с противоположной горы, азербайджанские позиции видны из дома Карине.

Кстати, несколько дней назад на боевой позиции, расположенной между селами Кут и Норабак, был тяжело ранен военнослужащий срочной службы. Три дня назад жители, другой общины Гегаркунской области, села Кутакан, также слышали выстрелы. Они привыкли к этим звукам, село находится на расстоянии нескольких сотен метров от азербайджанских позиций. Но три дня назад выстрелы с противоположной горы очень обеспокоили Мартина Атанесяна: азербайджанская пуля прошла над самой головой его 16-летнего сына.

«Дело было ближе к вечеру, представляете, пули прошли на расстоянии метра над головой моего сына, мне удалось найти одну из пуль», - рассказал он.