В Карабахе заявили об обстреле мирных жителей со стороны ВС Азербайджана. Есть пострадавший

«12 ноября, около 18:00, в Аскеранский райотдел полиции поступило сообщение о том, что в административном районе села Храморт с азербайджанской военной позиции были произведены выстрелы из стрелкового оружия по гражданским лицам, работавшим в поле», - отмечается в сообщении карабахского МВД.

Отмечается, что около 16:30 двое жителей ела Храморт выполняли сельскохозяйственные работы на тракторе, когда в их сторону был открыт огонь с азербайджанской боевой позиции.

Сообщается, что выстрелами с азербайджанской стороны были разбиты лобовое и заднее стекла трактора, а осколки разбитого лобового стекла попали в 45-летнего мужчину, нанеся ему телесные повреждения.

«Последний был госпитализирован в Республиканский медицинский центр. Материалы были переданы российским миротворческим войскам. Проверкой занимается Аскеранский райотдел полиции», - говорится в сообщении.

Азербайджанская сторона пока никак не прокомментировала это сообщение из Карабаха.