Если Армения попытается воспрепятствовать строительству Азербайджаном бункеров, может начаться полномасштабная война - депутат

Официальный Ереван на высшем уровне сигнализирует о возможности новых военных действий со стороны Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в последние дни в своем микроблоге в Twitter периодически обращается к ситуации на границе и угрожающим заявлениям Алиева, предупреждает в интервью и выступлениях, что Азербайджан пытается совершить геноцид против армян Нагорного Карабаха.

А вчера Пашинян подчеркнул, что Алиев открыто терроризирует мирное население Армении: будучи одетым в военную форму и находясь в военной аудитории, заявляет, что Горис, Сисиан, Капан и другие города Армении находятся в поле их зрения, и армяне понимают, что это значит.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, касаясь периодически звучащих со стороны Азербайджана обвинений в том, что Армения нарушает режим прекращения огня, в беседе с Civilnet отметил, что таким образом Баку преследует цель накалить обстановку и начать военные действия.

«В данный момент все еще существует опасность того, что Азербайджан может осуществить военную провокацию против Армении, и также в этом контексте мы продолжаем работать и усиливать наши возможности, а также работать с международным сообществом, чтобы не допустить такой эскалации», - сказал секретарь Совбеза.

Однако, по мнению Армена Григоряна, только международных механизмов недостаточно для сдерживания Азербайджана.

Во время нападения Азербайджана 13 сентября ответ армии Армении и вовлеченность международного сообщества позволили остановить нападение, но не смогли ее предотвратить, следовательно, Армения должна реформировать и укрепить свою оборонную систему, отметил секретарь Совбеза.

«Один только международный механизм работает неэффективно. Нам необходимо увеличить наши возможности, реформировать нашу армию и в этом смысле создать компонент механизмов, чтобы исключить дальнейшие провокации Азербайджана в отношении Армении и Нагорного Карабаха», - сказал Григорян.

На прошлой неделе бывший омбудсмен Армении Арман Татоян опубликовал доклад возглавляемого им фонда по сбору фактов в Сюникской и Вайоцдзорской областях, заявив, что азербайджанские вооруженные силы не намерены покидать суверенную территорию Армении, более того, строят на территории Армении дороги и даже бункеры.

Заместитель председателя парламентской комиссии по обороне Армен Хачатрян не опроверг данные Татояна, отметив, что никаких открытий бывший омбудсмен не сделал.

«Да, мы знаем, и вы все знаете, что это так. Конечно, азербайджанская армия находится на суверенной территории [Армении], эта армия не спит на земле, она проводит фортификационные работы, роет окопы и т.д.», - сказал провластный депутат.

На вопрос, почему вооруженные силы Армении не запрещают строительство этих бункеров и дорог, Хачатрян ответил: «Я должен уже предельно ясно сказать, чтобы вы больше не задавали этого вопроса. В этой ситуации, в состоянии нашего баланса сил, нам начинать боевые действия? Конечно, мы обязательно добьемся локального успеха, но потом, когда начнется полномасштабная война, думаю, этот вопрос неуместно мне задавать».

На уточняющий вопрос, если сейчас Армения попытается воспрепятствовать строительству этих бункеров и дорог, может ли начаться полномасштабная война, депутат ответил: «Конечно, да, тем более, что Азербайджан делает все, провоцирует, чтобы сорвать мирный процесс. На данный момент начало широкомасштабных военных действий будет иметь очень тяжелые последствия для Республики Армения».