Пашинян – Алиеву: Если вопрос Нагорного Карабаха решен, то почему армяне Нагорного Карабаха этого не чувствуют?

21:44

Армения представила свои предложения по тексту мирного договора

Армения представила свои предложения по тексту мирного договора, также в ходе встречи в Вашингтоне армянская делегация представила свои предложения, представила вариант текста на обсуждение, сказал премьер-министр Пашинян.

21:15

В первую очередь Россия должна ответить, циркулируют ли все еще российские предложения - Пашинян

В первую очередь Российская Федерация должна ответить на вопрос, циркулируют ли все еще российские предложения, подчеркнул премьер-министр.

«Мы сказали, что для нас это приемлемо, - сказал в интервью Никол Пашинян. - Мы спрашиваем, и мы получили ответ, но я думаю, что поскольку после заявления, сделанного президентом Российской Федерации, тема стала публичной, я переадресую ваш вопрос к Российской Федерации, и пусть Российская Федерация ответит публично».

Премьер-министр Армении еще в октябре заявил, что Ереван в начале сентября согласился работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных Россией. Пашинян заверил, что Армения готова подтвердить это в Сочи, в то же время выразив надежду, что Россия будет отстаивать собственные предложения. Премьер-министр Пашинян также рассказал о двух восприятиях урегулирования карабахской проблемы - российском и западном, не вдаваясь в детали, и заявил, что слухи о том, что российское предложение является позитивным для Армении, а западное - негативным, не имеют ничего общего с реальностью. Уже в Сочи 31 октября Пашинян заверил Путина, что российские предложения не противоречат договоренностям, которые были достигнуты в Праге в начале октября при посредничестве Евросоюза. Премьер-министр подчеркнул, что на встречах, проведенных при западном посредничестве, принимал во внимание заявления Путина.

20:55

Содержание беседы с президентом Турции и то, что я сказал, не противоречат друг другу - Пашинян

Лидер Армении отметил, что от первой встречи с президентом Турции у него остались положительные впечатления.

Никол Пашинян и Реджеп Тайип Эрдоган встретились 6 октября в Праге, обсудили начавшийся после 44-дневной войны 2020 года процесс нормализации армяно-турецких отношений и возможные дальнейшие шаги в этом направлении.

«Я положительно оцениваю в том смысле, что разговор, содержание нашего разговора с президентом Турции и то, что я сказал, не противоречили друг другу. Подобное впечатление иногда может сложиться из заявлений, сделанных для прессы. Во время беседы у меня сложилось впечатление, что наши позиции не являются несовместимыми, и если будет последовательная работа, если будет действительно политическая воля и желание, эти позиции можно будет примирить, а значит, нормализовать отношения», - добавил он.

Премьер-министр сказал, что всем известно, что в этих отношениях присутствует Азербайджан.

20:46

«Почему жители Нагорного Карабаха постоянно находятся под угрозой?»

После встреч и заявлений в Праге и Сочи президент Азербайджана заявляет, что принятием Алматинской декларации, признанием границ Армения по сути признает Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Отвечая на это заявление, премьер-министр Армении обратил внимание на то, что еще до встреч в Праге и Сочи Ильхам Алиев настаивал на том, что нагорно-карабахский вопрос решен, а теперь говорит, что этот вопрос был решен заявлениями в Сочи и Праге.

Никол Пашинян подчеркнул, что вопрос Нагорного Карабаха никогда не был территориальным вопросом, добавив, что если вопрос Карабаха решен, то почему местное население этого не чувствует.

«Почему армяне Нагорного Карабаха не чувствуют того, что вопрос решен, почему азербайджанские войска разместили позиции вокруг Нагорного Карабаха и почему они стреляют по Нагорному Карабаху? Это очень важный вопрос, содержательный ответ на который также должно получить международное сообщество. Мы не против того, чтобы нагорно-карабахский вопрос был решен, мы говорим, что это решение в первую очередь должны увидеть, почувствовать и принять живущие там люди, почему они постоянно находятся под угрозой?» - сказал он.

20:27

«Если мы взаимно признаем границы 1991 года, тем самым уже фиксируется, что Азербайджан оккупировал наши территории»

Часть территории Армении оккупирована, и азербайджанские войска должны быть выведены с территории Армении, по словам Никола Пашиняна, эта констатация делается на всех международных встречах.

На вопрос почему в пражском четырехстороннем совместном заявлении нет четкой фиксации о том, что азербайджанские войска находятся на суверенной территории Армении и должны покинуть эту территорию, премьер-министр ответил: «Если мы взаимно признаем границы 1991 года, тем самым уже фиксируется, что Азербайджан оккупировал наши территории, потому что границы 1991 года очень важно зафиксировать, это не теоретическое явление, весь мир знает, где проходят эти границы, это административные границы Советского Союза, которые общеизвестны, и в силу этого факта фиксируется, что Азербайджан оккупировал наши территории. А если он признает это, а было зафиксировано, что признает, то должен покинуть эти территории, тем более что в плане дальнейших обсуждений было зафиксировано, что делимитация границ должна проводиться на этой основе».

20:16

«Важно понять то содержание, на котором Азербайджан пытается построить предпосылки для новой эскалации»

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, важно понять то содержание, на котором Азербайджан пытается построить предпосылки для новой эскалации.

«Лучший способ сделать это - инвентаризировать и уточнить те договоренности, в невыполнении которых Азербайджан пытается обвинить нас», - в интервью Общественному телевидению Армении сказал премьер-министр, добавив, что речь идет о письменных договоренностях.

По его словам, именно по этой причине сегодня в своем заявлении МИД Азербайджана не использовал слово «коридор». «Несмотря на то, что президент Азербайджана в своем выступлении постоянно говорит об обещанном коридоре, МИД больше не использует слово «коридор», потому что основной адресат заявления МИД... он пытается вернуться и посмотреть, какие документы были подписаны и что они означают», - сказал Пашинян.

Никол Пашинян также сказал, что на сегодняшний день нет никаких препятствий для установления транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеваном, «препятствием является лишь позиция руководства Азербайджана».

«Даже сегодня правительство по письменной процедуре может принять такое решение де-юре. Они хотят использовать дороги Армении, чтобы создать сообщение с Нахичеваном? Пожалуйста. Мы сказали, что эта дорога может быть открыта в любой момент», - подчеркнул премьер-министр.