Правительству Карабаха предстоит очень трудный путь - Рубен Варданян

Правительству Нагорного Карабаха предстоит очень трудный путь, заявил Рубен Варданян сегодня после вступления в должность госминистра Нагорного Карабаха, подчеркнув, что для осуществления изменений у них есть два с половиной года. Именно столько времени осталось до истечения срока дислокации российских миротворцев в Карабахе.

«Честно вам скажу, я не вижу возможности того, что произойдет какое-то чудо, нам предстоит очень трудный путь, у нас есть не более 900 дней, которые мы должны эффективно использовать для осуществления изменений с тем, чтобы решить вопросы безопасности и развития», - отметил Варданян.

Бизнесмен, два месяца назад отказавшийся от гражданства РФ и переехавший в Нагорный Карабах, получил гораздо более широкие полномочия и функции, чем его предшественник.

Глава правящей фракции «Свободная Родина» парламента Нагорного Карабаха Артур Арутюнян сказал, что полномочия новоназначенного госминистра практически равны функциям премьер-министра по прежней Конституции.

«Ответственность за программу деятельности правительства и ее исполнение, а также за все остальные функции будет осуществлять госминистр в указанных сферах его компетенции», - сказал Арутюнян.

Если бывший госминистр Артак Бегларян контролировал сферы образования, здравоохранения, юстиции, социальную сферу, то Рубен Варданян также будет координировать сферы иностранных дел, градостроительства, финансов, экономики, сельского хозяйства и территориального управления. Он не будет контролировать лишь силовые структуры - министерства обороны и внутренних дел.

«Вместе мы должны преодолеть этот трудный этап, и мои ожидания, наши ожидания, к счастью, ожидания народа очень велики, господин Варданян, в отношении вашей персоны», - сказал президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

В начале октября Араик Арутюнян предложил 54-летнему бизнесмену занять пост госминистра Нагорного Карабаха, пообещав ему широкие полномочия. А Варданян заявил, что будет готов принять этот пост, если его подходы и решения получат широкую поддержку. Ранее он утверждал, что это не является основной целью его переезда в Карабах.

«Я готов на все, но это не имеет никакого отношения к тому, ради чего я приехал», - сказал Варданян.

Рубен Варданян публично пока не уточнил, какие изменения планирует осуществить в Нагорном Карабахе в ближайшие годы. В Степанакерте также не пояснили, чего конкретно ждут от Варданяна.

На днях в интервью российскому «Коммерсанту» Варданян также предпочел не раскрывать свою программу действий. Он в общих чертах описал, в чем будет заключаться его задача на посту госминистра.

«Главная задача любого лидера - сделать все, чтобы люди консолидировались и смогли вместе почувствовать, что они единая сила, что вместе могут что-то изменить. Это не простая задача, она требует как психологической, идеологической работы, так и конкретных действий», - подчеркнул Рубен Варданян.

В ходе интервью Варданян коснулся и нагорно-карабахского конфликта. Он заявил, что для него неприемлемо проведение переговоров без Нагорного Карабаха. По его словам, у руководства Республики Армения нет мандата на то, чтобы решать за народ Карабаха, как ему жить.

«Будущее Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.], будущее людей, живущих на этой земле, должно определяться, решаться с их участием. И в этом смысле любые переговоры, которые сейчас идут, не могут проходить без Арцаха», - сказал новоназначенный госминистр.

В деле обеспечения безопасности Нагорного Карабаха 54-летний бизнесмен также отметить важность присутствия российских миротворцев.