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Карабах

Президент Карабаха предложил Рубену Варданяну должность госминистра

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян (справа) принимает Рубена Варданяна, Степанакерт, 8 сентября 2022 г.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян предложил бизнесмену Рубену Варданяну занять должность государственного министра. Об этом Арутюнян сообщил на своей странице в Facebook.

«Я предложил благотворителю, общественному деятелю с большим опытом и знаниями Рубену Варданяну, чьё решение о переезде в Арцах [Нагорный Карабах – ред.] я приветствовал одним из первых, занять должность государственного министра Республики Арцах, и я готов предоставить ему широкие полномочия по принятию решений и их реализации», - написал Арутюнян.

«О Рубене можно писать долго, рассказывать о его смелых решениях, преданности Родине и народу, но сегодня пришло время действовать, поэтому жду его решения по поводу моего предложения», - отметил президент Нагорного Карабаха, выразив надежду, сотрудничество начнется уже в ближайшие недели.

«Разумеется, это не означает, что я считаю работу действующего государственного министра Артака Бегларяна неэффективной, но, учитывая текущие вызовы, считаю, что необходимо консолидировать общенациональные усилия», – подчеркнул Араик Арутюнян.

Соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» и фонда IDeA Рубен Варданян 1 сентября объявил о своем решении отказаться от российского гражданства и переехать жить в Нагорный Карабах. 54-летний Варданян предлагает создать Всеармянский фронт поддержки безопасности и развития Нагорного Карабаха. Он также выразил готовность взять на себя ответственность в правительстве Карабаха.

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