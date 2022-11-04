Наша военная школа, условная советская школа, на поле боя нежизнеспособна - Папикян

Вчера в ходе обсуждения законодательных изменений, касающихся аттестации военнослужащих по контракту, Сурен Папикян заявил, что начало этим реформам положено.

«Мы оценили и понимаем, что наша школа, условная советская школа, уже в какой по счету войне показывает, что на поле боя она нежизнеспособна. Это факт, реальность, и мы должны признать этот факт и, естественно, принять соответствующие решения. Эти решения, на самом деле, принимаются, и эти процессы, которые мы начали, тоже свидетельствуют об этом. Да, мы должны сделать все, чтобы наш солдат был готов, представлял себе, что такое современная война, был способен вести современный бой. Теперь что и у кого мы возьмем, как адаптируемся, какое гибридное состояние получим – это вопрос времени. Но могу вас заверить, что запуск этого процесса в Вооруженных силах, по сути, дан», - сказал министр обороны.

По словам Папикяна, в целях повышения привлекательности и заинтересованности в военной службе по контракту Минобороны предлагает установить доплаты для офицеров, прапорщиков и рядовых военнослужащих, выполняющих боевые задачи, занимающих должности, имеющие функции планирования или контроля, при условии, что они пройдут аттестацию.

Если военнослужащий-контрактник хочет продолжить получать доплату, то через три года он должен вновь пройти аттестацию. «То есть, этим мы пытаемся держать военных в форме и готовности», - добавил Папикян.

По словам министра обороны, для проведения этой реформы установлен 3-летний срок, на что правительство выделит 66 млрд драмов (свыше 165 млн долларов).

Министр пояснил, что, к сожалению, рядовой военнослужащий-контрактник, проходящий боевую службу, сегодня получает жалование в размере около 150 тыс. драмов (376 долларов). После сертификации он уже сможет получать до 216 тыс. драмов (542 доллара) . А в случае несения боевого дежурства военнослужащий-контрактник будет получать чистое жалование в размере 380 тыс. драмов (954 доллара) зарплаты. Если он служит в спецназе, то будет получать 416 тыс. драмов (1045 долларов).

«Зарплата военнослужащих с таким статусом будет увеличена как минимум в два раза. А это очень и очень серьезно. После окончания вуза лейтенанты, помимо получения квартиры, будут получать чистую зарплату в размере около полумиллиона драмов», - добавил министр.

Сурен Папикян сообщил, что для проведения аттестации военнослужащих, имеющих разные звания, будут созданы три разные комиссии. Будут проверяться как теоретические, так и практические знания. По словам министра, в теоретической части нужно понять, насколько хорошо офицер способен действовать на поле боя, как он представляет себе решение поставленных задач. А в практической части будет проверяться физическая и огневая подготовка военнослужащих-контрактников.