Несмотря на утверждения Путина, Алиев вновь отрицает наличие карабахской проблемы

Несмотря на утверждения президента России о том, что карабахский конфликт имеет свои особенности, которые необходимо учитывать, президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня на встрече с Владимиром Путиным вновь заявил на том, что такой проблемы нет, он решил ее посредством 44-дневной войны.

«Карабахский конфликт – это уже история, он был решен два года назад, поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего», - заявил Алиев.

Изначально отвергая любое обсуждение карабахской проблемы, президент Азербайджана в то же время сказал, что рассчитывает на помощь России в урегулировании отношений с Ереваном. Он отметил, что сейчас пришло время говорить и действовать в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Конечно, мы высоко ценим Вашу личную роль в этом вопросе», - сказал Алиев.

Путин принял президента Азербайджана в Сочи после двусторонних переговоров с премьер-министром Армении. Открытая часть их разговора, в отличие от переговоров Путина и Пашиняна, была короткой и без подробностей. Путин никак не отреагировал на резкие заявления Алиева по поводу карабахского конфликта. Он лишь подчеркнул российскую миротворческую миссию, напомнив, что Алиев поблагодарил его за это.

«Вы неоднократно указывали на то, что Россия сыграла заметную, важную роль в урегулировании конфликта. И сейчас наш миротворческий контингент выполняет свою миссию так, как и должен это делать», - сказал глава РФ.

Кстати, начиная встречу как с Алиевым, так и с Пашиняном, Путин подчеркнул, что сегодняшние переговоры - это инициатива Еревана и Баку, а не Москвы.

«Цель этой встречи, как я ее вижу, – обеспечить выполнение всех наших договоренностей, которые были достигнуты в 2020-м и 2021 годах. А сегодня, конечно, надо будет поговорить о ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, поискать пути решения вопросов, которые ещё не решены. И в этой связи отметил бы и важную составляющую экономического характера: нами создана трехсторонняя рабочая группа, которая возглавляется вице-премьерами. Они продвинулись достаточно далеко с точки зрения решения тех вопросов, о которых мы говорили раньше, ещё два года назад. Здесь тоже, видимо, необходимо придать дополнительный импульс. Знаю, что азербайджанская сторона работает в этом ключе достаточно активно», - сказал российский президент.

Говоря о дополнительных стимулах, российский президент, вероятно, имел в виду подписанное позднее сегодня по итогам трехсторонних переговоров совместное заявление. Оно стало четвертым заявлением, согласованным между лидерами Армении, Азербайджана и России после 44-дневной войны в том случае, когда ряд пунктов предыдущих трех заявлений, включая разблокирование дорог и возвращение армянских пленных, до сих пор не выполнен.