Путин: Если Армения считает, что нужно выбрать «вашингтонский» вариант мирного договора, то пожалуйста

Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании клуба «Валдай» в четверг, подчеркнув, что так называемый «вашингтонский» вариант мирного договора между Арменией и Азербайджаном подразумевает суверенитет Баку над Карабахом.

«Мирный договор, конечно, нужен. И мы поддерживаем мирное урегулирование и решение пограничного вопроса. Вопрос, какой вариант избрать, - это дело Армении, армянского народа и армянского руководства. В любом случае, какой бы ни был вариант, и [если] это приведет к миру, то мы только за», - заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Москва не собирается ничего навязывать. «Мы не можем и не собираемся Армении что-то диктовать. Если армянский народ и сегодняшнее армянское руководство считает, что нужно выбрать какой-то конкретный вариант мирного договора, например, так называемый вашингтонский, который предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом, если Армения так считает, то пожалуйста», - сказал Путин.

Одновременно, президент России заявил: «Если армянский народ, руководство считает, что Карабах имеет свои особенности и эти особенности надо учитывать, обговорить в будущем мирном договоре, такое тоже возможно. Но безусловно, нужно договариваться с Азербайджаном, надо, чтобы договоренности были приемлемы и для другой стороны».

Путин отметил, что Армения является стратегическим партнером и союзником России, при этом, Москва в значительной степени, имея ввиду интересы Азербайджана, будет ориентироваться на то, что будет предлагать сама Армения.

Президент России также отметил, что в течение многих лет Москва вела диалог с Ереваном, предлагая отдать Азербайджану пять районов вокруг Нагорного Карабаха, оставив два района для связи с Карабахом, однако Армения «пошла своим путем» и «это привело к той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день».