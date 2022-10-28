Азербайджан никогда не примет российское предложение - политологи комментируют заявления Путина

Азербайджан никогда не примет российское предложение, так прокомментировали армянские политологи вчерашние заявления президента России.

Что говорит Путин? Что есть два варианта армяно-азербайджанского урегулирования? Если Армения примет вариант Вашингтона, она признает Карабах частью Азербайджана. А если народ и правительство решат, что Карабах имеет свои особенности и эти особенности надо обговорить в будущем мирном договоре, то Москва это также примет, при этом также договорившись с Азербайджаном. Путин намекает, но не раскрывает своих предложений.

Как сказал политолог Тигран Григорян, по российскому предложению переговоры о статусе Нагорного Карабаха откладываются, в мирном договоре, который будет подписан между Арменией и Азербайджаном, об этом указывается в специальном пункте. Григорян отметил, что Пашинян сообщил об этом на встрече с экспертами.

В чем преимущества и опасности американского и российского вариантов? По мнению политолога Тиграна Григоряна, объективно российское предложение лучше американского, но сможет ли Россия убедить Азербайджан принять его?

«Азербайджан никогда не примет этого, потому что заявляет, что конфликт завершен и ему нечего обсуждать с Арменией. В этом случае, если российская сторона не сможет убедить Баку принять ее собственное предложение, непонятно, какие у нее претензии к Еревану, потому что Азербайджан, по большому счету, под угрозой войны принуждает Армению к подписанию какого-то документа. И мяч находится на российской стороне», - отметил политолог.

Власти Армении не опровергли, что есть как российские, так и американские предложения.

«Согласно предложениям Запада, президент России прав в этом смысле, будущее Карабаха рассматривается в рамках Азербайджана, но и здесь не все однозначно, США говорят о создании формата прямых переговоров Баку-Степанакерт, который также будет иметь какой-то международный компонент. В этом смысле Азербайджан также не будет склонен к существованию другого формата», - сказал Григорян.

Эксперт по военно-политическим вопросам Арег Кочинян расценивает последние заявления президента России как попытку убедить армянское общество, что Москва предложила лучший пакет.

«Даже если в российском пакете подобный пункт есть, согласен ли Азербайджан ратифицировать этот пункт или подписать такой документ? Если не согласен, сможет ли Россия убедить Азербайджан согласиться? Мы уже знаем ответы на все вопросы, поэтому и говорим, что заявления президента России манипулятивны, основаны на полуправде», - подчеркнул эксперт.

Кочинян считает манипулятивными заявления Путина как о настоящем, так и о прошлом: «Еще Серж Саргсян раскрыл, что был готов отдать пять районов, но Азербайджан не согласился взамен пойти на какие-либо уступки, то есть, обвинение президента России в адрес армянской стороны в том, что она годами не соглашалась на компромиссные решения, мягко говоря, не соответствует действительности».

По словам Кочиняна, ни американские, ни российские предложения не дают гарантии, что Нагорный Карабах не будет в составе Азербайджана. «Их [российский] пакет означает всего лишь следующее: согласитесь сейчас на коридор, оставив вопрос статуса на неопределенное будущее и неопределенные гарантии», - пояснил он.

На вопрос Радио Азатутюн, лучше ли неопределенное будущее, чем отсутствие статуса вообще, эксперт ответил: «Конечно, лучше, но, понятие «может быть, статус будет» равносильно понятию «статуса не будет». Главное отличие западного пакета от российского заключается не в вопросе статуса Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], а в наличии или отсутствии коридора, даже если в самих документах слово «коридор» не написано. «Азербайджан согласится на то предложение, по которому его не смогут заставить предоставить какой-либо статус Арцаху».

Выбранный для заявлений срок эксперты считают неслучайным. Григорян считает, что в Москве неспокойны, так как идут разговоры о подписании армяно-азербайджанского документа до конца года при посредничестве Запада, и в Москве хотят помешать этим договоренностям.

«Если события будут развиваться по этому варианту, то для российского присутствия на Южном Кавказе в долгосрочной перспективе создастся достаточно проблематичная ситуация, по меньшей мере, под угрозой оказывается нахождение миротворцев в Арцахе», - сказал Григорян.

Как Москва, так и Вашингтон несколько дней назад поставили Армению перед выбором: Ереван и Баку должны решить, полезны ли переговоры, инициированные президентом России, для усилий по достижению мира. Трехсторонняя встреча в Сочи состоится в ближайший понедельник.