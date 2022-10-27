В Вашингтоне вновь подчеркивают, что призвали Пашиняна и Алиева встретиться в наиболее полезном для них формате

В то же время в США подчеркивают, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира.

В ходе брифинга в среду представитель Госдепартамента США подчеркнул, что нет большего сторонника суверенитета и независимости Армении, Азербайджана и Грузии в регионе, чем Соединенные Штаты.

«Нет большего сторонника суверенитета и независимости стран Южного Кавказа, чем США. Восстановление независимости Армении, Азербайджана и Грузии от Советского Союза в 1991 году было важным событием, которое гарантировало каждой из этих стран реализацию своего суверенитета и собственных внешнеполитических интересов», — заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

Накануне пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что Армения и Азербайджан должны сами решить, полезно ли приглашение президента России.

В ходе правительственного часа в парламенте в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в предстоящей в Сочи трехсторонней встрече с лидерами России и Азербайджана.