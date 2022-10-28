Путин: Мы делаем все возможное для комплексной нормализации отношений между Баку и Ереваном

В своем выступлении на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент России Владимир Путин не дал политической оценки агрессии Азербайджана против Армении 13 сентября и не говорил о том, по какой дорожной карте будет восстановлена территориальная целостность Армении.

Такие ожидания от состоявшегося сегодня саммита ОДКБ были у премьер-министра Армении Никола Пашиняна. После заседания сообщение о принятых решениях и закрытом заседании еще не распространялось.

В ходе своего выступления президент России подчеркнул важность урегулирования армяно-азербайджанских отношений, по сути, поставив знак равенства между сторонами.

«Что касается армяно-азербайджанского урегулирования, мы и сегодня делаем все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном. Всем очевидно, что не так давно и Азербайджан, и Армения, как и Россия, все входили в состав одного государства. У нас огромное количество связей с Ереваном и Баку, и не учитывать это просто невозможно. Все мы в достаточно сложном положении. Но мы, конечно, не можем оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими для России государствами и неизменно готовы способствовать их мирному разрешению», - подчеркнул Путин.

Темой обсуждения на сессии стал отчет миссии ОДКБ, которая была направлена в Армению решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 15 сентября для ознакомления с ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

Официальный Ереван публично критикует ОДКБ за неадекватную реакцию на азербайджанскую агрессию и неоказание военной помощи Армении. Отвечая на эту критику, министр иностранных дел России на встрече с министром иностранных дел Армении несколько недель назад заявил, что ОДКБ готова направить наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу и что для этого необходимо лишь организовать заседание Совет коллективной безопасности, где в настоящее время председательствует Армения. Пока официально не сообщается, от каких стран будут наблюдатели и какой мандат может иметь эта миссия.

О своих ожиданиях от этой внеочередной сессии ОДКБ премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал еще в среду в ходе правительственного часа в парламенте.

«Есть четкие ожидания, что, во-первых, ОДКБ даст четкую политическую оценку случившемуся и, во-вторых, примет дорожную карту по восстановлению территориальной целостности Армении», - сказал Пашинян.

Сегодня во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ приняли участие руководители всех стран-членов ОДКБ.