Путин на саммите ОДКБ подчеркнул важность соблюдения трехсторонних заявлений

Россия всегда поддерживала Армению в обеспечении безопасности, заявил президент России Владимир Путин на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По словам главы Кремля, Москва делает все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Всем очевидно, что не так давно и Азербайджан, и Армения, как и Россия, все входили в состав одного государства. У нас огромное количество связей с Ереваном и Баку, и не учитывать это просто невозможно», - в своем выступлении на саммите ОДКБ заявил Путин.

Президент России вновь выразил уверенность, что «единственно возможным и реальным путем к миру» между Ереваном и Баку может стать неукоснительное соблюдение всех положений совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана.

На проходящей сегодня в формате видеоконференции внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется обсудить итоги миссии, направленной в Армению решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 15 сентября, в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также рассмотреть совместные меры по оказанию помощи Армении.