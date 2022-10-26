Пашинян подтвердил свое участие в трехсторонней встрече в Сочи

Последняя встреча с президентами России и Азербайджана в таком формате состоялась в ноябре прошлого года. После этого Пашинян и Алиев несколько раз вели переговоры при европейском посредничестве.

«Да, есть приглашение президента Российской Федерации провести трехстороннюю встречу в Сочи 31 октября. Я подтвердил свое участие. У меня нет информации, подтвердила азербайджанская сторона свое участие или нет», - сегодня в Национальном собрании заявил премьер-министр.

Руководитель Армении сегодня в ходе правительственного часа в парламенте не раскрыл скобок о возможном заявлении или повестке дня встречи. «Думаю, накопилось много вопросов, по которым следует провести некоторый обмен мыслями, должны прозвучать разъяснения, вопросы», - сказал Пашинян.

Премьер несколько раз говорил о возлагавшихся на российских партнеров, но так и не сбывшихся ожиданиях. «Я не скрывал, что нам не очень понятно отсутствие реакции со стороны миротворцев. И делаются заявления о каких-то коридорах, причем не только с азербайджанской стороны. И с российской стороны есть какие-то непонятные люди, которые пытаются развивать этот нарратив, вопреки заявлениям президента, министра иностранных дел и вице-премьера России, вопреки подписанным документам», - отметил он.

Премьер-министр сегодня также сделал новое признание. Выяснилось, что заявление, принятое на трехсторонней встрече Пашинян-Путин-Алиев 26 ноября прошлого года, которое ранее было представлено властями Армении в положительном свете, не столь приемлемо для Армении, но армянская сторона проявила гибкость, согласилась с российскими партнерами и приняла заявление.

«В то время ряд наших партнеров, в том числе наши партнеры из Российской Федерации, говорили, что сама деятельность комиссии по делимитации будет механизмом безопасности. Мы тогда не разделяли этой точки зрения, но также решили проявить гибкость, чтобы не заводить процесс в тупик и пойти на этот шаг», - рассказал Пашинян.

Один из провластных депутатов поинтересовался у Пашиняна, есть ли новости в связи с официальным обращением в ОДКБ после военной агрессии Азербайджана против Армении в сентябре этого года. По словам Пашиняна, в ближайшее время будет инициировано внеочередное заседание Совета коллективной безопасности, в ходе которого будет обсужден доклад миссии, направленной военным блоком в Армению, о ситуации на армяно-азербайджанской границе.

«Есть четкие ожидания, что, во-первых, ОДКБ даст четкую политическую оценку случившемуся и, во-вторых, примет дорожную карту по восстановлению территориальной целостности Армении», - сказал премьер-министр.

«Я хочу, чтобы мирный договор с Азербайджаном был подписан до конца текущего года», - в ответ на вопрос другого провластного депутата сказал премьер-министр, пояснив, что правительство Армении приложит все усилия, чтобы это стало реальностью.

«Мы надеемся, и это важный нюанс, что работы по делимитации будут завершены до подписания мирного договора. Насколько это реалистично? Если учесть, что в Праге мы договорились, что процесс будет происходить на основе границ 1991 года, то это может быть реалистичным, потому что эти границы, по сути, известны. Очень важно также следующее обстоятельство, чтобы, как мы уже упоминали ранее, начался международно видимый диалог между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. И это очень важное обстоятельство», - сказал Никол Пашинян.

Оппозиционеры, еще с мая бойкотирующие заседания парламента и редко посещавшие заседания за этот период, сегодня также отсутствовали. Только у семи из семи десятков провластных депутатов были вопросы к исполнительной власти. Три вопроса были адресованы премьер-министру.

Правительственный час в парламенте продлился около 40 минут, раньше он иногда длился несколько часов.