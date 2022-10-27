Армения не может осуществить процесс своего становления, пока не урегулирует отношения с Турцией - Гочунян

В интервью Радио Азатутюн, отвечая на замечание о том, что в Армении есть мнение, что Турция претендует на всю Армению, Гочунян подчеркнул, что у Турции нет откровенных территориальных претензий к своим соседям, к какой-либо стране мира.

«Во-первых, Турция не выражает таких откровенных территориальных претензий ни к кому из своих соседей по региону, ни к одной стране мира, и у нас нет для этого предметных оснований. Если мы считаем, что Турция хочет, в конечном счете, оказать давление на Армению, ясно, что это точка зрения Азербайджана», - сказал он.

На замечание, что также есть опасения, что в случае восстановления отношений и открытия границ Турция может поглотить Армению экономически, и в качестве примера приводится прибрежный город Батуми на границе Грузии с Турцией, куда шел большой поток турецкого капитала, Гочунян ответил: «Во-первых, я не знаю, приток капитала как таковой это плохо или хорошо, но опыт последних 30 лет в сегодняшней достаточно острой ситуации показывает нам одно: невооруженным глазом видно, что Республика Армения не сможет продолжать процесс своего становления до тех пор, пока ей не удастся найти способ контактировать с Турецкой Республикой, нормализовать с ней отношения. То есть, я уважаю подходы всех сторон, я также уважаю тех людей, у которых есть соответствующие опасения, но нужно думать о том, каким будет риск в случае определенного выбора - больший или меньший. Если мы будем рассматривать это в соотношении, мы добьемся более здравого результата».

Что касается другого острого вопроса – Геноцида армян, то главный редактор выходящей в Стамбуле газеты сказал, что вопрос Геноцида будет решаться автоматически вместе с нормализацией турецко-армянских отношений.

Назначенные сторонами на переговорах по урегулированию армяно-турецких отношений спецпредставители Рубен Рубинян и Сердар Кылыч до сих пор провели четыре встречи: первая состоялась в Москве, остальные - в Вене.

Турецкая газета «Сабах» на днях написала, что предстоящая встреча спецпредставителей состоится в Турции. Спецпредставитель от Армении на переговорах по урегулированию армяно-турецких отношений опроверг эту информацию, подчеркнув, что до сих пор нет договоренности относительно встречи и места ее проведения.

Хотя на последней встрече стороны договорились частично открыть армяно-турецкую границу для граждан третьих стран и начать прямые авиаперевозки грузов, однако ни Ереван, ни Анкара не сообщают, когда приступят к реализации этих договоренностей.

Полное интервью с Ара Гочуняном можно посмотреть здесь: