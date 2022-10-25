Рубен Рубинян опровергает информацию о том, что предстоящая встреча спецпредставителей состоится в Турции

«Нет такого. До сих пор нет договоренности о встрече и месте ее проведения», - сказал Рубинян.

Газета «Сабах» со ссылкой на собственные источники сообщила, что процесс нормализации армяно-турецких отношений продвигается позитивно, а для открытия границы необходимо установление мира между Ереваном и Баку.

«Если мирный договор будет подписан, это повлияет на весь регион. До закрытия границы в 1993 году через нее прошло 40 тысяч тонн товаров и 140 тысяч человек, а в случае открытия границы сегодня это число увеличится в десять раз. Спецпредставители по вопросам нормализации отношений Сердар Кылыч и Рубен Рубинян вскоре снова встретятся. Ожидается, что встреча состоится в Турции», - сообщил источник.

Связаться с МИД Армении не удалось, по словам Рубена Рубиняна, в ближайшее время МИД Армении также распространит опровержение.

Назначенные сторонами на переговорах по урегулированию армяно-турецких отношений спецпредставители Рубен Рубинян и Сердар Кылыч до сих пор провели четыре встречи: первая состоялась в Москве, остальные - в Вене.

Хотя на последней встрече стороны договорились частично открыть армяно-турецкую границу для граждан третьих стран и начать прямые авиаперевозки грузов, однако ни Ереван, ни Анкара не сообщают, когда приступят к реализации этих договоренностей.