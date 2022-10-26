Ален Симонян не исключает, что Маргарите Симоньян также запрещен въезд в Армению

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян не исключил, что главному редактору финансируемого российскими властями телеканала Russia Today Маргарите Симоньян также запрещен въезд в Армению.

Информацию обнародовала сама главный редактор Russia Today, комментируя запрет на въезд в Армению заместителю председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину, приписав решение действующему главе Армении.

Ален Симонян, однако, не стал отдельно говорить о случае с Затулиным, который узнал о нежелательности своего приезда в Армению из письма, полученного им из Национального собрания Армении, что стало для него неожиданным.

Если в случае с Затулиным причина объяснена, то в случае с Маргаритой Симоньян ни сама Симоньян, ни власти Армении объяснений не публикуют.

«У меня нет подобной информации, но не исключаю, что и она, и ее муж, и агенты разных стран с армянскими фамилиями, и другие лица, которые проявят неуважение к независимости Республики Армения, бывшим руководителям Армении, кстати, в частных беседах они делают довольно оскорбительные замечания», - подчеркнул Симонян.

Банк иностранцев, считающихся нежелательными на территории Армении, находится в ведении Службы национальной безопасности (СНБ). В структуре не подтвердили, но и не опровергли, что Маргарите Симоньян и Константину Затулину въезд в Армению запрещен. Считаются ли они нежелательными лицами, в СНБ также сказать отказались, мотивируя это тем, что информация содержит персональные данные.

МИД РФ готовит ноту, связанную с инцидентом - Затулин

Хотя СНБ не предоставляет официальную информацию, но принадлежащая семье премьер-министра Никола Пашиняна газета «Айкакан жаманак» вчера написала: «Затулин отныне считается нежелательным лицом в Армении». После этого российский депутат опубликовал письмо начальника управления внешних связей Национального собрания Армении. Последний по поручению руководства НС сообщил, что приезд Затулина в Армению в дальнейшем нежелателен. Причиной, по сообщению НС, являются его недавние публичные заявления в адрес Армении, которые наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между Арменией и Россией. О каких заявлениях, в частности, идет речь, не уточняется.

Между тем, «Айкакан жаманак» напомнила о критических высказываниях Константина Затулина в адрес Никола Пашиняна и его правительства, а также о том, что он в интервью «Еркир Медиа» обвинил премьер-министра в «предоставлении коридора» через суверенную территорию Армении. 64-летний член российской правящей партии «Единая Россия» был занесен в черный список Азербайджана за ранее высказывавшиеся проармянские позиции.

В Ереване Затулин должен был принять участие в заседании «Лазаревского клуба», который считается площадкой для дискуссий между армянскими и российскими общественными и политическими деятелями. В интервью газете «Аравот» Константин Затулин сообщил, что визит делегации всего клуба в Ереван отменен и пройдет в онлайн-режиме. Российский депутат считает решение о нежелательности видеть его в Армении продолжением взятого Ереваном политического курса на потепление с Западом, путем демонтажа отношений с Россией. В том же интервью он сказал, что российские дипломаты также занимаются этой проблемой.

«Я общался с министром иностранных дел России и заместителями министра иностранных дел, и они сообщили мне, что МИД готовит ноту, связанную с инцидентом, целью которой является получить разъяснение официальной позиции властей Армении в отношении этой ситуации, поскольку мы не можем взять в толк, что происходит. Выбранный метод нам чужд», - отметил он.

В МИД Армении не удалось выяснить, получили ли они ноту из Москвы.

Оппозиционная фракция «Айастан» Национального собрания Армении в распространенном заявлении осудила решение в отношении Затулина, назвав его очередным антиармянским шагом.

Не обостряет ли армяно-российские отношения запрет на въезд российских официальных лиц? В ответ на этот вопрос спикер НС заявил, что Армения не портит отношения, а хочет справедливости, также намекнув на бездействие ОДКБ во главе с Россией.

«Обязательства, которые взяли на себя государства-партнеры, должны быть выполнены, это наша главная цель. Обидится ли кто-то, почувствует ли себя плохо какой-то член пропаганды или бюро - это вторичный вопрос», - сказал Симонян.

Как сообщили в Национальном собрании, спикер НС Ален Симонян также был приглашен на запланированное в Ереване заседание «Лазаревского клуба», но отказался по причине участия в межпарламентском заседании СНГ в Самарканде.