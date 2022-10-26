Маргарита Симоньян сообщила о том, что ей запретили въезд в Армению

В своем посте она прокомментировала запрет на въезд в Армению заместителю председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину.

Других подробностей, в том числе относительно того, как она узнала о запрете ей на въезд в Армению, Маргарита Симоньян не сообщила.

О том, что визит в Армению Константина Затулина, критикующего нынешние власти Армении, является нежелательным, в официальном письме российскому депутату сообщили из Национального собрания Армении.

Власти Армении пока не уточнили, является ли нежелательным визит Затулина или он сам считается персоной нон грата.

Принадлежащая семье премьер-министра Армении Никола Пашиняна газета «Айкакан жаманак» отмечает, что Затулин неоднократно обвинял действующие власти Армении в поражении в войне 2020 года в Нагорном Карабахе, вмешивался во внутреннюю политику страны и требовал отставки Пашиняна.

В интервью армянскому телевизионному каналу «Еркир-медиа» около двух недель назад российский депутат обвинил Никола Пашиняна в подписании документа о предоставлении коридора в Азербайджан. Речь идет о трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, которое положило конец боевым действиям в Нагорном Карабахе.

Пашинян неоднократно заявлял, что предусматриваемое принятым при посредничестве России трехсторонним заявлением открытие путей сообщений в регионе не подразумевает наличие экстерриториального транспортного коридора для Азербайджана через территорию Армении.