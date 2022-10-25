В парламенте Армении подтверждают, что отныне приезд Затулина в Армению считается нежелательным

Приезд заместителя председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в Армению отныне считается нежелательным. В Национальном собрании Армении подтверждают, что письмо с таким содержанием было направлено российскому депутату, критикующему армянские власти.

Сегодня Затулин в своем телеграмм-канале опубликовал официальное письмо парламента Армении, в котором также в общих чертах изложено, почему его приезд нежелателен.

«По поручению руководства Национального собрания Республики Армения сообщаем Вам, что, к сожалению, Ваши публичные высказывания последнего периода в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между нашими государствами. В связи с этим в дальнейшем Ваш приезд в Республику Армения считается нежелательным», - говорится в адресованном депутату письме.

Затулин в Ереване должен был участвовать в заседании «Лазаревского клуба» российских и армянских деятелей. Является ли российский депутат нежелательным лицом - персоной нон грата в Армении? Такую информацию несколько часов назад опубликовала газета «Айкакан заман», принадлежащая семье премьер-министра. В Службе национальной безопасности, которая ведет банк нежелательных лиц, пока не удалось прояснить этот вопрос.

Провластный депутат, член семьи премьер-министра Грачья Акопян не уточнил этот вопрос, но подчеркнул, что заявления иностранного политика относительно внутриполитической жизни Армении неприемлемы.

«Почему мы должны позволять какому-либо гражданину иностранного государства, тем более должностному лицу, каким-то образом вмешиваться в нашу внутриполитическую жизнь, в наши внутренние дела?» - сказал Акопян.

Газета «Айкакан жаманак», написавшая о запрете на въезд Затулина, также отметила, что Затулин неоднократно обвинял действующую власть Армении в поражении в 44-дневной войне, вмешивался во внутреннюю политику и требовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Около двух недель назад в интервью «Еркир медиа» российский депутат обвинил Пашиняна в подписании документа о предоставлении коридора Азербайджану. Речь идет о трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года.

«Почему он и армяне адресуют этот вопрос России? Ваш премьер подписал подобное условие», - отметил Затулин.

После всего этого Грачья Акопян считает реакцию Национального собрания уместной. «Если политик другой страны, так сказать, вмешивается в нашу внутриполитическую жизнь и делает заявления, например, о том, что премьер-министр должен уйти в отставку, или вмешивается в другие внутриполитические вопросы, то думаю, что этот шаг был ожидаемым и уместным», - сказал провластный депутат.

Для российского депутата реакция Национального собрания Армении стала неожиданной и оскорбительной, об этом он написал в своем телеграмм-канале. Затулин убежден, что этот шаг свидетельствует о новом курсе властей Армении.