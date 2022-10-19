Оппозиционные депутаты Карабаха считают, что власти Армении «умыли руки в вопросе Арцаха»

После обсуждения результатов ереванских встреч в парламенте Нагорного Карабаха среди оппозиционных депутатов укрепилось мнение, что власти Армении «умыли руки в вопросе Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]».

Руководитель оппозиционной фракции «Справедливость» Национального собрания НК Давид Галстян сообщил Радио Азатутюн подробности вчерашней встречи президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна с депутатами.

«Говорят, якобы власти Армении пообещали им, что сделают все в рамках возможного, чтобы включить пункт по вопросу самоопределения Арцаха в так называемый мирный договор, но если вдруг это сделать не удастся, они все равно пойдут по этому пути, обосновывая тем, что это спасение для Армении», - сказал Галстян.

После недельного визита в Армению делегации во главе с Араиком Арутюняном министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян также высказался о необходимости закрепить подобный пункт в мирном договоре. Однако спикер парламента Армении Ален Симонян исключил такую возможность.

«Во-первых, это может, прежде всего, вызвать зеркальное требование и желание. Во-вторых, у Армении никогда не было территориальных претензий к Азербайджану, и акцент на территориях лишь усложнит, а возможно, и сведет на нет возможный договор, который будет заключен», - сказал Симонян.

Если Ален Симонян исключил возможность таких обсуждений, кто дал такие заверения карабахской делегации?

На этот вопрос оппозиционный депутат ответил: «То ли это сказал премьер-министр, то ли Арарат Мирзоян, то ли Армен Григорян... Встречи были не только с Аленом Симоняном, и это стиль работы властей Армении: за закрытыми дверями они говорят одно, а на практике делают другое», - ответил Галстян.

Официальные лица Карабаха посетили Ереван на фоне протестных митингов в Степанакерте, которые начались после пражских переговоров, когда Армения и Азербайджан обязались признать территориальную целостность друг друга. По словам одного из организаторов митингов Тиграна Петросяна, только сегодня им удалось встретиться с членами делегации - председателем НС Артуром Товмасяном и министром иностранных дел Давидом Бабаяном, которые сообщили новые подробности о встречах в Ереване.

«Они четко сказали, что есть два плана: план А - это документ Ховаева [cпециальный представитель МИД РФ по вопросам содействия нормализации армяно-азербайджанских отношений Игорь Ховаев - ред.], в котором также упоминается Нагорный Карабах и написано, что статус Нагорного Карабаха откладывается на неопределенный срок. Как бы это ни было болезненно, на наш взгляд, для нас это должно быть приемлемо, однако Азербайджан явно против этого плана Ховаева, и надежда властей Армении и Арцаха состоит в том, что [президенту России] Владимиру Путину удастся убедить [президента Азербайджана Ильхама] Алиева принять план Ховаева. Говорят, что это произойдет 31 октября, то есть к 31 октября уже будет ясно, удалось Путину убедить Алиева или нет. И есть план Б, который предлагает Запад, то есть, Нагорный Карабах как автономная область в составе Азербайджана или территория с иным статусом, то есть территория, имеющая какой-то статус в составе Азербайджана», - представил Петросян.

Получить комментарий ни от представителей властей Карабаха, ни от членов делегации не удалось. В сообщении, последовавшем за вчерашним закрытым заседанием, лишь отмечалось, что власти привержены цели признания независимости посредством реализации права народа Карабаха на самоопределение. Но как это представляет Степанакерт и какими будут шаги властей Карабаха, неизвестно. По словам депутата от оппозиции, Араик Арутюнян им также не сообщил ничего о предстоявших шагах.

В Карабахе ждут интервью президента НК, которое состоится в конце недели. Ожидается, что именно в интервью Араик Арутюнян расскажет о дальнейших шагах Карабаха.

«Когда власти Арцаха окончательно определятся и сделают публичное заявление по этому вопросу, после этого уже все увидят, какие шаги будут предприняты, не теоретически, а на деле. До тех пор, пока власти Армении не смогут обеспечить полноценное представительство Арцаха на международных площадках, ни одна власть не имеет права отказываться представлять интересы Арцаха. Гораздо спокойнее эти власти могут без потрясений отказаться от своих кресел, но не от части Родины – Арцаха», - сказал Давид Галстян.

Тигран Петросян, продолжающий сидячую забастовку на площади Возрождения в Степанакерте, сказал, что до тех пор митинги будут продолжаться. «Никто в республике не знает, что делать», - отметил он.