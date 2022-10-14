Отличающиеся взгляды на переговорный процесс: спикер НС Армении принял делегацию Карабаха

Делегация во главе с президентом Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном, находящаяся в Армении на протяжении уже нескольких дней, сегодня встретилась с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном. Хотя стороны остались довольны результатами встречи, в ходе брифинга они высказали противоположные мнения относительно дальнейшего переговорного процесса.

На четырехсторонней встрече Пашинян-Алиев в Праге стороны заявили, что Баку и Ереван признают территориальную целостность друг друга. В этом случае министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян предлагает отдельным пунктом отметить, что речь не идет о Нагорном Карабахе.

«Они могут признать [территориальную целостность] друг друга, но обязательно должен быть пункт о том, что это не распространяется на Арцах [Нагорный Карабах – ред.], либо что этот вопрос они обсудят позже, потому что такие предложения также есть со стороны разных стран. Следовательно, мы должны это зафиксировать и сказать, что Арцах никогда не будет в составе Азербайджана. Для нас очень важно, чтобы эта философия была выражена посредством пункта или политики и была предельно ясной. Любая попытка быть в составе Азербайджана для нас неприемлема», - сказал Бабаян.

Спикер НС Ален Симонян, между тем, в беседе с журналистами по завершении встречи четко заявил, что подобного пункта в переговорном документе быть не может.

«Я не думаю, что в возможном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном должно быть какое-либо подобное упоминание, потому что это может, прежде всего, вызвать зеркальное требование и желание. Во-вторых, у Армении никогда не было территориальных претензий к Азербайджану, и акцент на территориях лишь усложнит, а возможно, и сведет на нет возможный договор, который будет заключен. Мое личное мнение, что такого делать не нужно. Мы находимся в постоянном общении, в ходе этого разговора этот вопрос не обсуждался», - сказал Симонян.

Делегация Нагорного Карабаха, с воскресенья заявившая о намерении встретиться с властями Армении и прибывшая в Ереван на фоне начавшихся в Карабахе протестных митингов, еще продолжит встречи в Ереване. Сегодня члены делегации встретятся с президентом Армении, а завтра - с министром иностранных дел.

По словам Бабаяна, состоится также встреча с премьер-министром, который ранее встретился только с президентом Нагорного Карабаха. О встрече, состоявшейся два дня назад, на официальном сайте премьер-министра никакого сообщения так и не появилось.