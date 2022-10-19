По утверждению оппозиции, под видом мирного договора Армения идет на новую капитуляцию

Оппозиция считает, что под видом мирного договора Армения идет на новую капитуляцию. Депутат от оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Ишхан Сагателян убежден, что, приведя Армению к новой капитуляции, Никол Пашинян поставит страну перед угрозой новой войны.

«Соседние враждебные страны не хотят мира, они хотят уничтожения Армении, хотят, чтобы Арцах [Нагорный Карабах - ред.] остался в составе Азербайджана, а это не мир. Что мы должны делать? У нас есть один путь: действующая власть, которая провалилась и довела страну до такой ситуации, должна уйти, нужно добиться перелома как в сфере обороны, так и во внешней политике страны», - заявил Сагателян в беседе с Радио Азатутюн.

На замечание, что сейчас уже заявляется, что этот договор должен быть заключен до конца года, член АРФ «Дашнакцутюн» ответил: «У Никола Пашиняна нет мандата от народа на то, чтобы вести страну к новой капитуляции. Мало что-то заявлять. Любое его подобное решение является недействительным и нелегитимным».

Сагателян утверждает, что они предотвратят подписание договора, ведущего к капитуляции, но не раскрывает скобок о том, какими именно шагами они это сделают, не исключая при этом варианта уличной борьбы. «В ближайшее время мы сообщим о наших шагах, действиях. Мы сделаем все, чтобы не допустить новой капитуляции страны», - сказал он.

На замечание, что «мы можем зафиксировать, что оппозиция предпримет шаги, чтобы в этих условиях не допустить заключения мирного договора», Сагателян ответил: «Это не мирный договор, это капитуляция, это надо очень четко зафиксировать, а оппозиция не может сидеть сложа руки и смотреть, как группа людей ведет страну к уничтожению. Конечно, мы должны предпринять шаги, и мы их предпримем».

О том, когда общественность увидит предметные шаги оппозиции, оппозиционер сказал: «Это не так, что ничего не происходит, нет уличных акций, надеюсь, что в ближайшее время мы это увидим. В разных формах, в разных форматах нужно делать все, чтобы вывести страну из сложившейся ситуации».

Несмотря на разногласия между Ереваном и Баку по ключевым вопросам, в том числе по картам для делимитации, так называемому «Зангезурскому коридору» и вопросу Нагорного Карабаха, власти Армении на самом высоком уровне уже заявили, что собираются через два месяца подписать мирный договор с Азербайджаном. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян также заявил, что договор и делимитация взаимосвязаны и должны осуществляться одновременно.



Между тем экспертное сообщество считает маловероятным, что до конца года удастся заключить мирный договор с Азербайджаном. Более того, по словам политолога Ричарда Киракосяна, Армении по-прежнему угрожает новое нападение.

«Те, кто ожидают скорого подписания [договора], оторваны от реальности», - сказал Киракосян в беседе с Радио Азатутюн.