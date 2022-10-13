Есть договоренность о подписании до конца года мирного договора с Азербайджаном - Григорян

Есть договоренность о подписании до конца года мирного договора с Азербайджаном, а также о делимитации армяно-азербайджанской границы, заявил вчера вечером в эфире Общественного телевидения секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Мы с секретарем Совета безопасности Армении и помощником президента Азербайджана наметили конкретные шаги для достижения мира», - в конце прошлого месяца заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, организовавший встречу Армена Григоряна и Хикмета Гаджиева в Вашингтоне.

Какие шаги имел в виду советник Байдена, неясно, и вот спустя две недели Армен Григорян говорит об уже достигнутых договоренностях, но также заявляет, что в вопросе механизмов ясности нет.

«Делимитация и мирный договор взаимосвязаны. Скажу, почему это также произошло, Армению продолжает беспокоить то, что после мирного договора Азербайджан может использовать так называемую неделимитированную границу как предлог для нападения на Армению, поэтому мы внесли ясность в этот вопрос. Граница Армении и Азербайджана была делимитирована в 1929 году, и можно сказать, что на этом процесс делимитации границы Армении и Азербайджана закончился, нам остается прийти к обоюдному согласию, что мы принимаем это за основу, застраховать территорию Армении в 29 тысяч 800 квадратных километров и двигаться вперед», - отметил Григорян.

Если всего четыре месяца назад армянские официальные лица утверждали, что для начала мирных переговоров считают важным вопрос определения окончательного статуса Нагорного Карабаха, то сейчас из их лексикона слово «статус» пропало. Официальные лица Армении, ведущие переговоры с Азербайджаном, отделяют процесс мирного договора от вопроса, связанного с Карабахом, упоминают Карабах в контексте дискуссий Баку-Степанакерт в том случае, когда Азербайджан на самом высоком уровне отверг эту идею.

«Подход к переговорам таков: мы мирным договором нормализуем отношения Армения-Азербайджан, а по части Нагорного Карабаха мы продолжаем вести переговоры как с нашими партнерами, так и со всеми игроками с целью создания международного механизма по части обсуждения вопросов прав и безопасности между Нагорным Карабахом и Азербайджаном», - подчеркнул Григорян.

Кстати, сегодня стало известно, что правительство Азербайджана создало секретариат государственной комиссии по вопросу делимитации границы с Арменией, который будет действовать при аппарате кабинета министров. На сайте правительства Армении подобного решения нет. Весной Баку и Ереван практически одновременно опубликовали решения о создании комиссий по делимитации границы.