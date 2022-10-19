Наблюдатели ЕС прибудут в Армению до конца месяца и будут размещены, в частности, в Сюнике и Гегаркунике

Наблюдатели Евросоюза прибудут из Грузии в Армению до конца месяца и будут размещены на южных участках армяно-азербайджанской границы, в частности, в Сюнике и Гегаркунике, которые подверглись последнему нападению Азербайджана, сообщают источники Радио Азатутюн.

Прибывающая в Армению гражданская миссия носит временный характер и пробудет на границе не более двух месяцев.

На вопрос Радио Азатутюн, почему европейцы приезжают всего на два месяца, пресс-секретарь МИД Ваан Унанян ответил так: «Договоренность о размещении гражданских наблюдателей была достигнута в начале месяца в Праге в ходе встречи глав Армении, Азербайджана, Франции и Европейского совета».

Других подробностей представитель МИД не сообщил.

«Подписание договора через два месяца нереалистично»

Ереван продолжает переговоры с Баку, и, по словам официальных лиц, мирный договор может быть подписан до конца года. Не по этой ли причине Евросоюз посылает двухмесячную миссию? Политолог Ричард Киракосян, который на днях встретился с предварительной группой европейских наблюдателей, опровергает эту версию.

«Думаю, что это совпадение. 60-дневный или двухмесячный срок не связан с запланированным подписанием мирного договора. Это результат дипломатических переговоров Брюсселя, так получилось, что решили, что срок должен быть максимум два месяца. Отметим, что речь идет максимум о двух месяцах, то есть, срок может быть и меньше», - сказал Киракосян.

Более того, по мнению политолога, подписание договора через два месяца нереалистично, а Армении по-прежнему угрожает новое нападение.

«Те, кто ожидают скорого подписания, оторваны от реальности», - сказал Киракосян.

Тем не менее, на прошлой неделе в эфире Общественного телевидения секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что есть договоренность о подписании до конца года мирного договора с Азербайджаном и проведении делимитации армяно-азербайджанской границы. С другой стороны, на днях премьер-министр Армении обвинил Баку в создании повода для нового нападения на Армению.

В последние дни Ереван и Баку практически ежедневно обвиняют друг друга в обстрелах позиций.