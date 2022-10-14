Как сообщает ТАСС, Путин напомнил, что неоднократно встречался в трехстороннем формате с Алиевым и Пашиняном.«Я с удовольствием приглашаю президента Азербайджана и премьер-министра Армении , нужно согласовать дату и встретиться в России в любом месте в любое время, в Сочи, в Петербурге, в Москве», - сказал он.
Путин пригласил лидеров Армении и Азербайджана на встречу в России
Президент РФ Владимир Путин в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ пригласил лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Россию.
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