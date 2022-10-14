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Путин пригласил лидеров Армении и Азербайджана на встречу в России

Встреча лидеров России, Армении и Азербайджана в Сочи, 26 ноября 2021 года.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ пригласил лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Россию.

Как сообщает ТАСС, Путин напомнил, что неоднократно встречался в трехстороннем формате с Алиевым и Пашиняном.

«Я с удовольствием приглашаю президента Азербайджана и премьер-министра Армении , нужно согласовать дату и встретиться в России в любом месте в любое время, в Сочи, в Петербурге, в Москве», - сказал он.

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