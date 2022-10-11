Блинкен в телефонных разговорах с Пашиняном и Алиевым говорил о правах народа Нагорного Карабаха

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с лидерами Армении и Азербайджана. В беседах с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым были обсуждены итоги состоявшейся 6 октября в Праге четырехсторонней встречи премьер-министра Армении, президента Азербайджана, президента Франции и президента Европейского совета.

Пашинян и Блинкен подчеркнули необходимость вывода вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Республики Армения и безусловного соблюдения режима прекращения огня, говорится в заявлении армянской стороны.

Также была подчеркнута важность разработки мирного договора между Арменией и Азербайджаном на основе Устава ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, а также осуществления работ по делимитации границы и обеспечения деятельности гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.

Блинкен написал о телефонных разговорах в Твиттере, отметив, что приветствовал прогресс в официальных мирных переговорах между двумя странами. Он также еще раз подчеркнул, что соглашение, заключенное путем переговоров, является единственным путем к прочному миру.

Кроме того, глава Армении и госсекретарь США затронули вопросы безопасности и защиты прав армян Нагорного Карабаха, создания международного механизма переговоров между Степанакертом и Баку, возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных.

В беседе с президентом Азербайджана Блинкен также подчеркнул важность обсуждения прав и гарантий народа Карабаха.

Напомним, Ильхам Алиев заявил, что не собирается обсуждать вопрос Карабаха с какой-либо страной, в том числе и с Арменией, утверждая, что «армяне Карабаха - наши граждане, и мы сами решим, когда и как с ними разговаривать». В четырехстороннем заявлении нет ни слова о Карабахе и проживающих там армянах.

Энтони Блинкен выразил готовность США и впредь способствовать переговорному процессу и установлению мира и стабильности на Южном Кавказе.

Высокопоставленный американский чиновник, приветствуя возвращение Азербайджаном Армении 17 военнопленных 4 октября, призвал президента Алиева продолжить конкретные шаги по поддержке мирного процесса.

Около недели назад по инициативе американской стороны госсекретарь провел телефонный разговор со своими армянским и азербайджанским коллегами. Арарат Мирзоян, Энтони Блинкен и Джейхун Байрамов представили свои точки зрения на состоявшуюся 2 октября в Женеве встречу Мирзоян-Байрамов.