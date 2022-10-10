Делегация во главе с Араиком Арутюняном в Ереване обсудит итоги пражских переговоров

Делегация во главе с президентом Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном в Ереване обсудит ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и итоги переговоров в Праге.

В состав делегации входят спикер Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Товмасян, министр иностранных дел НК Давид Бабаян, председатель комиссии по внешним связям НС Ваграм Балаян и советник Араика Арутюняна Масис Маилян.

По словам министра иностранных дел Давида Бабаяна, пока рано говорить о предстоящих встречах. Вчера пресс-секретарь президента Карабаха представил «Арцахпресс» состав делегации и сообщил, что целью является обсуждение четырехстороннего пражского заявления.

Визит организован на фоне двухдневных митингов в Степанакерте. Граждане потребовали от Араика Арутюняна разъяснений относительно судьбы Нагорного Карабаха. Один из организаторов митинга Тигран Петросян сегодня в прямом эфире в Facebook заявил, что группа граждан Карабаха продолжит сидячую забастовку до тех пор, пока делегация не представит разъяснения из Еревана. По сведениям Петросяна, делегация еще даже не выехала в Ереван.

«До сих пор они не выехали на эту встречу, и так как дел очень много, то есть, вектор нашей внешней политики зависит от ответов на этой встрече, мы приняли решение продолжить нашу сидячую забастовку до тех пор, пока они не поедут в Ереван, не вернутся оттуда и не сообщат нам, что произошло в Праге, что было сделано в Санкт-Петербурге, давайте наконец поймем, какой курс выбрала Армения, чтобы мы знали, куда мы движемся, в каком направлении мы движемся в Арцахе [Нагорном Карабахе]», - сказал Тигран Петросян.

Петросян призывает не политизировать их борьбу. Он поясняет, что их беспокоит тот факт, что заявлением, принятым в Праге 6 октября, Армения признала территориальную целостность Азербайджана. А что будет с Карабахом? Таков главный вопрос, звучащий из Карабаха.

Ни в Армении, ни в Карабахе пока не сообщили подробностей о сегодняшних возможных встречах.