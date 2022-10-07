В заявлении по итогам четырехсторонней встречи есть две важных констатации

По итогам вчерашних многочасовых переговоров главы Армении, Азербайджана, Франции и Европейского совета приняли совместное заявление с двумя важными констатациями. Во-первых, Баку и Ереван признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, выражая приверженность Уставу ООН и Декларации, подписанной в Алма-Ате в 1991 году после распада Советского Союза. Стороны подчеркивают, что демаркация будет происходить именно на этой основе. Кроме того, Армения согласилась разместить вдоль границы с Азербайджаном гражданскую миссию Евросоюза, а Азербайджан согласился сотрудничать с указанной миссией в той мере, в какой это будет его касаться.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеф Боррель заявил в Европарламенте, что Брюссель готов разместить войска на армяно-азербайджанской границе, однако Азербайджан на это не дал согласия. Непонятно, какими полномочиями будет наделена гражданская миссия, и что означает формулировка «Азербайджан будет сотрудничать с указанной миссией в той мере, в какой это будет его касаться». На данный момент лишь сообщается, что миссия продлится два месяца и в ближайшие недели начнет работу по укреплению доверия между сторонами и содействию работе пограничных комиссий посредством своих докладов. Следующее заседание комиссий по делимитации состоится в Брюсселе до конца этого месяца.

В заявлении ни слова не сказано ни о Нагорном Карабахе, ни о проживающих там армянах. Президент Азербайджана после переговоров на встрече с азербайджанскими СМИ вчера вновь заявил, что они отказываются обсуждать вопрос проживающих в Карабахе армян с какой-либо страной, в том числе с Арменией. «Жители Карабаха - граждане Азербайджана, и те, кому это не нравится, могут уехать, другого варианта нет», - добавил он.

«Мы планируем продолжить неформальные встречи с армянским населением Карабаха. Такие контакты уже давно идут, и я верю, что они приведут к полному взаимопониманию с большинством населения, проживающего в зоне дислокации российской миротворческой миссии. Другого варианта, кроме как интегрироваться в азербайджанское общество, просто нет. Кто признает, что должен жить как гражданин Азербайджана, я думаю, не пожалеет об этом, а если по каким-то причинам это кому-то не удобно, они могут выбрать другое место жительства», - сказал президент Азербайджана.

В трехстороннем заявлении также нет ни слова об открытии региональных коммуникаций. Вчера Алиев сказал, что это регулируется заявлением, подписанным после войны 9 ноября 2020 года, и вновь заявил, что Армения не выполняет свои обязательства. На этот раз Алиев не использовал словосочетание «Зангезурский коридор», но сказал, что Армения не хочет добровольно открывать автодорогу в Нахичеван.

«К сожалению, и сегодня, когда я обратился к премьер-министру Армении с просьбой в конце концов предоставить нам маршрут автомобильной дороги, ответа не получил. Это уже даже не смешно, поскольку все знают, где должна проходить железная дорога и автодорога. Непонятно, почему они добровольно не соглашаются обеспечить нам проезд в Нахичеван. Конечно, это грубое нарушение взятых на себя обязательств, но мы терпеливы и проявляем выдержку. Я уверен, что мы добьемся этого, и чем скорее, тем лучше», - заявил президент Азербайджана.

Через несколько часов премьер-министр Армении ответил: «Повторяю, Армения готова разблокировать все региональные коммуникации, уважая наш суверенитет и законодательство», - написал в Twitter Пашинян, подчеркнув, что это Азербайджан не дал положительного ответа.

Ранее Ереван официально заявлял, что готов обеспечить связь между Азербайджаном и Нахичеваном в соответствии с законодательством Армении, однако Баку оставил это предложение без ответа, несколько недель назад прибегнув к применению оружия. А вчера, говоря о мире, Алиев не уточнил, собирается ли он вывести войска с территории Армении до подписания соглашения или после него. Вместо этого в качестве предварительного условия он еще раз выдвинул тезис о том, что в Карабахе не должно быть армянских воинских частей.

«Армянские вооруженные формирования до сих пор не выведены с наших земель, мы требуем этого. Правда, часть была выведена, но они все еще продолжают оставаться на нашей земле. Надеюсь, что этому также будет положен конец, потому что все международное сообщество осознает, что Карабах – это Азербайджан», - сказал он.

После переговоров с европейской стороной в Праге Алиев и Пашинян отправились в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ. Пока неясно, встретятся ли они там при посредничестве Путина.

На данный момент стороны сообщили, что намерены продолжить западные инициативы: соответственно, по вопросу делимитации границ стороны встретятся до конца этого месяца в Брюсселе, а в следующем месяце у них состоится еще одна встреча на уровне лидеров, опять же в столице Евросоюза. До этого запланирована встреча министров иностранных дел, дата которой пока не согласована.