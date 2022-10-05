Азербайджан напал и оккупировал территории Армении, но ЕС не рассматривает санкции – Боррель в Европарламенте

Об этом заявил накануне в Европарламенте вице-президент структуры, верховный комиссар по международным отношениям Жозеп Боррель.

При этом, перед этим заявлением высокопоставленный европейский дипломат заявил, что Азербайджан напал на Армению и оккупировал некоторые ее территории.

«Просто очевидно, что азербайджанские ракеты и беспилотники нацелились на территорию Армении, нанеся ущерб гражданской инфраструктуре. Азербайджан оккупировал некоторые территории Армении, и это абсолютно неприемлемо. Это нарушение границ международно признанной территории Армении, и сейчас войска стоят так близко друг к другу, что есть опасность нового конфликта», - сказал он.

В отличие от предыдущих дискуссий, на этот раз верховный комиссар по международным отношениям ЕС несколько раз повторил, что Азербайджан напал, оккупировав территории Армении. Он подчеркнул, что Евросоюз требует от Баку вывести свои войска и расследовать обнародованное недавно видео расстрела пленных.

Однако адресная критика со стороны Бореля не удовлетворила депутатов. «История показала, что одним лишь осуждением ситуацию не изменить», — заявил греческий делегат. «Баку понимает только наличие силы», - продолжил представитель Нидерландов Питер ван Дален, предложив отменить или хотя бы заморозить газовое соглашение, подписанное с Азербайджаном.

«Я не понял, в чем заключается ваш вопрос. Спрашиваете ли вы, будет это так или нет? Ответ — нет», — ответил Жозеп Боррель.

Обсуждение было созвано две недели назад после кровавых столкновений на армяно-азербайджанской границе. Многие из депутатов утверждали, что Азербайджан делает с Арменией то, что Россия делает с Украиной, недоумевая, почему ЕС в одном случае делает решительные шаги, а в другом робкие. Верховный комиссар на вопросы давал ответы почти идентичного содержания. «У нас есть только определенные возможности. Я буду очень рад, если вы предложите мне, что еще мы можем сделать».

В ответ европейские депутаты указали на недавно подписанное соглашение с Азербайджаном.

«Я в действительности не расслышал вопроса в вашем выступлении... Проводить сравнение между газом и кровью совершенно нелепо. Вы может думаете, что это адекватно, но я думаю, что это дебаты, в которых нужно задавать серьезные вопросы, на которые я серьезно отвечу», — ответил Борель.

Киприот Костас Мавридес сформулировал вопрос более прямо: готовы ли вы применить санкции против Азербайджана?

«Насколько мне известно, ни одно из государств-членов не выносило на стол такое предложение. Введение санкций, как известно, является делом государств-членов», — ответил вице-президент Евросоюза, намекнув, что депутаты должны сначала поднять этот вопрос в своих столицах. Он заверил от своего имени, что, подписав газовое соглашение с Баку и назвав Алиева надежным партнером ЕС, председатель Еврокомиссии не нарушила принципов и не пошла на уступки.

«Азербайджан действительно дает нам, вернее, продает топливо – миллиарды кубометров газа, и благодаря подписанному в этом году соглашению у нас будет значительный прирост объемов – 8-12 миллиардов кубометров. Могу вас заверить, что никаких политических уступок взамен сделано не было, председатель Еврокомиссии лично выехала в Азербайджан для переговоров по этой сделке. Это даст возможность получить энергоносители, которые так нужны европейцам этой зимой», - заявил Боррель.

В ходе почти часовой сессии вопросов и ответов Боррель несколько раз подчеркивал, что Евросоюз привержен использованию всех возможностей для ослабления напряженности и установления мира в регионе, но этих инструментов на самом деле немного. Он уверял, что они даже готовы направить на армяно-азербайджанскую границу наблюдательную миссию, но для этого им также нужно согласие Баку, которого нет.

«Мы предложили разместить на границе посредническую миссию Евросоюза. Армения согласилась, Азербайджан нет. Что еще вы хотите, чтобы мы сделали? Мы не можем отправить войска ЕС без согласия обеих сторон», - отметил Боррель.

Один из депутатов заявил, что на этой неделе в Праге состоится неофициальный саммит Евросоюза и «на дискуссию на тему «Мир и безопасность» был также приглашен президент страны-агрессора –Азербайджана». «Почему этим ставится под сомнение репутация ЕС?» - заявила представляющая Данию Карена Мельхиор, подчеркнув, что заявления об озабоченности Евросоюза уже стали предметом сатиры в социальных сетях.

Боррель на этот раз критику не принял, выступив со встречной критикой в адрес Европарламента: «На встречу были приглашены страны, с которыми у нас есть соглашения о партнерстве или ассоциации, замораживание или прекращение которых не поднималось Европейским парламентом. Позвольте мне сказать, что вы также являетесь членом Европейского союза. Если вы считаете, что есть необходимость предпринять какое-то действие, сделайте это. Если вы не хотите, чтобы Азербайджан был приглашен, есть простой способ: начать процесс в этом случае, чтобы членство Азербайджана было прекращено».

На данный момент, по словам Борреля, европейская сторона работает над тем, чтобы до конца этого месяца в Брюсселе состоялась очередная встреча армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границы. «Считаете ли вы, что в нынешней ситуации Европейский союз будет иметь достаточное влияние на Азербайджан, чтобы выступить посредником и достичь справедливого и стабильного соглашения?» - спросил один из депутатов. «У меня есть надежда, но я не могу этого гарантировать», — ответил верховный комиссар по иностранным делам Европейского союза.