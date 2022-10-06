Жизнь в освобождённом Лимане: разруха и очереди за хлебом

Город Лиман Донецкой области был под российской оккупацией несколько месяцев. ВСУ зашли в него, после тяжелых боёв в конце сентября. Какой ценой далось освобождение города от российских войск увиедил накануне журналисты, которые смогли попасть в Лиман вместе с украинскими военными. В центре немногочисленные жители выстраиваются в очереди за хлебом и лекарствами. Город почти полностью разрушен: у людей нет ничего, даже самого необходимого. На обочинах дорог все еще остаются тела российских военных, которые погибли во время отступления.