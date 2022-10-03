Украина наступает на востоке и юге

Украинская армия освободила Лиман Донецкой области, что вызвало критику в России и даже обвинения в адрес военного руководства. Кадыров обвинил в порожении генерал-полковника Александра Лапина, который “руководил обороной этого участка”. Президент Зеленский заявил об освобождении ряда населенных пунктов в Херсонской области. И всё это на фоне голосования в Госдуме за аннексию захваченных украинских территорий. Кремль не смог ответить на вопросы о границах оккупированных Херсонской и Запорожской областей.