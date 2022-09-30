Секретарь Совбеза Армении провел встречи в штаб-квартире ЦРУ

Об этом Григорян написал в Facebook, не сообщив подробностей.

Напомним, что в середине июля директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Ереван, где встречался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Секретарь Совета безопасности Армении находится в Вашингтоне с 26 сентября. По инициативе советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана 27 сентября в Белом доме Армен Григорян встретился с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Григорян также провел ряд других встреч в Вашингтоне.