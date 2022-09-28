Мобилизация в России: одни бегут от тюрьмы, другие от войны

За неделю с момента объявления в России частичной мобилизации из страны выехали больше 260 тысяч человек. на границах по-прежнему многокилометровые очереди, люди стоят в них сутками, часто без еды, воды и теплой одежды. Российские власти фиксируют имена граждан, которые выезжают из страны - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин и назвал их предателями. Многие из тех, кто всё же пришел на призывной пункт по повестке, говорят, что сделали это против воли, иначе им угрожали тюрьмой.