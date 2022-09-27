Неприемлемо то, что произошло несколько дней назад, когда ВС Азербайджана обстреливали территорию Армении – глава МИД Греции

Неприемлемо то, что произошло несколько дней назад, когда вооруженные силы Азербайджана обстреливали территорию Армении. После встречи со своим армянским коллегой министр иностранных дел Греции, прибывший сегодня в Ереван с рабочим визитом, начал свое выступление с осуждения последнего нападения Азербайджана.

По словам Никоса Дендиаса, силы, которые сейчас пытаются перекроить карты, потерпят неудачу. «Позвольте мне быть ясным и честным. Греция подчеркнула, что признает суверенитет и территориальную целостность всех стран, и это, конечно же, относится и к нашим друзьям-армянам. Мы верим в нерушимость границ. Неприемлемо то, что произошло несколько дней назад, когда вооруженные силы Азербайджана обстреливали территорию Армении. Я хотел бы процитировать президента Франции Макрона, который вчера сказал: «Я осуждаю то, что произошло в противовес мирным переговорам». Я также хотел бы послать четкий мессидж тем странам, которые хотят перекроить карты, мой мессидж состоит в следующем: политика пересмотра потерпит неудачу», - сказал глава МИД Греции.

Говоря более адресно, Дендиас упомянул фактор Турции, которая, по мнению греческого дипломата, пытается извлечь выгоды из создавшейся ситуации. Высокопоставленный чиновник страны, имеющей сложные отношения с Турцией, подчеркнул, что две страны, связанные друг с другом веками и судьбами, защищают свои права.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и Греции сегодня в ходе закрытой встречи обсудили вызовы безопасности на Кавказе. В своем слове глава МИД Армении также подчеркнул, что Ереван ценит адресную реакцию международного сообщества на устремления Азербайджана, направленные против стабильности и мира.

«Неадекватные, ставящие знак равенства между агрессором и объектом агрессии отклики приводят к новым преступлениям. В этом контексте мы ценим дружественную позицию Греции в связи с создавшейся ситуацией. Однозначно, что последствия агрессии должны быть устранены, то есть, в первую очередь, азербайджанские вооруженные силы должны покинуть суверенную территорию Армении, должны быть возвращены армянские военнопленные, и режим прекращения огня должен в полной мере соблюдаться», - сказал Мирзоян.

Стороны также обсудили карабахскую проблему. Арарат Мирзоян напомнил, что сегодня, спустя ровно два года после начала 44-дневной войны, вопрос остается нерешенным.

«Мы отвергаем подход решения проблем путем применения силы и угрозы ее применения и подтверждаем нашу приверженность установлению мира и стабильности в регионе путем мирных переговоров», - подчеркнул Мирзоян.

Министра иностранных дел Греции сегодня также принял премьер-министр Армении. По сообщению пресс-службы правительства, в ходе встречи с Никосом Дендиасом Никол Пашинян коснулся «последствий агрессии Азербайджана» в отношении суверенной территории Армении.

Кстати, в последний раз министр иностранных дел Греции был в Армении в 2020 году, в дни Карабахской войны. Подчеркнув это обстоятельство, Дендиас сегодня сказал, что хотел бы, чтобы во время своего следующего визита ему не пришлось говорить о вызовах безопасности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, во время вчерашней встречи с премьер-министром Армении в Париже приветствовал мужество Пашиняна, предложившего новый подход относительно будущего региона. Никос Дендиас сегодня повторил эту же мысль в Ереване. Но и вчера, и сегодня так и осталось непонятно, о каком новом предложении идет речь. Журналистам не дали возможности задать вопросы. Греческий чиновник только отметил: «Однако решения и мир не могут быть реализованы в условиях, когда существует угроза применения силы. Это касается Кавказа, это касается мира».

Ту же мысль вчера в Париже озвучил Макрон: «14 сентября я сказал президенту Алиеву, что тот факт, что граница не демаркирована, не может служить оправданием какого-либо продвижения на территорию другой страны».

Осудив последнюю азербайджанскую агрессию, Макрон еще раз сказал, что Франция потребовала, чтобы азербайджанские силы вернулись на исходные позиции. Аналогичное требование выдвинул Баку и Вашингтон. Такое же, но безадресный призыв звучит и в сообщении посольства Великобритании.

А вчера в Париже премьер-министр Армении подчеркнул важность применения международных механизмов на территориях Армении, оккупированных в результате агрессии Азербайджана.

«В результате азербайджанской оккупации ситуация в нашем регионе продолжает оставаться напряженной. Думаю, что направление международной наблюдательной миссии в пострадавшие от азербайджанской оккупации районы и приграничную зону поможет международному сообществу получать прямую, а не опосредованную информацию», - сказал премьер-министр.

Официальные источники Армении пока не уточняют, каких международных наблюдателей имел в виду Пашинян и обращался ли Ереван к какой-либо стороне с такой просьбой.