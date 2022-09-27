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Армения

Неприемлемо то, что произошло несколько дней назад, когда ВС Азербайджана обстреливали территорию Армении – глава МИД Греции

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас (слева) и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, Ереван, 27 сентября 2022 г.

Неприемлемо то, что произошло несколько дней назад, когда вооруженные силы Азербайджана обстреливали территорию Армении. После встречи со своим армянским коллегой министр иностранных дел Греции, прибывший сегодня в Ереван с рабочим визитом, начал свое выступление с осуждения последнего нападения Азербайджана.

По словам Никоса Дендиаса, силы, которые сейчас пытаются перекроить карты, потерпят неудачу. «Позвольте мне быть ясным и честным. Греция подчеркнула, что признает суверенитет и территориальную целостность всех стран, и это, конечно же, относится и к нашим друзьям-армянам. Мы верим в нерушимость границ. Неприемлемо то, что произошло несколько дней назад, когда вооруженные силы Азербайджана обстреливали территорию Армении. Я хотел бы процитировать президента Франции Макрона, который вчера сказал: «Я осуждаю то, что произошло в противовес мирным переговорам». Я также хотел бы послать четкий мессидж тем странам, которые хотят перекроить карты, мой мессидж состоит в следующем: политика пересмотра потерпит неудачу», - сказал глава МИД Греции.

Говоря более адресно, Дендиас упомянул фактор Турции, которая, по мнению греческого дипломата, пытается извлечь выгоды из создавшейся ситуации. Высокопоставленный чиновник страны, имеющей сложные отношения с Турцией, подчеркнул, что две страны, связанные друг с другом веками и судьбами, защищают свои права.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и Греции сегодня в ходе закрытой встречи обсудили вызовы безопасности на Кавказе. В своем слове глава МИД Армении также подчеркнул, что Ереван ценит адресную реакцию международного сообщества на устремления Азербайджана, направленные против стабильности и мира.

«Неадекватные, ставящие знак равенства между агрессором и объектом агрессии отклики приводят к новым преступлениям. В этом контексте мы ценим дружественную позицию Греции в связи с создавшейся ситуацией. Однозначно, что последствия агрессии должны быть устранены, то есть, в первую очередь, азербайджанские вооруженные силы должны покинуть суверенную территорию Армении, должны быть возвращены армянские военнопленные, и режим прекращения огня должен в полной мере соблюдаться», - сказал Мирзоян.

Стороны также обсудили карабахскую проблему. Арарат Мирзоян напомнил, что сегодня, спустя ровно два года после начала 44-дневной войны, вопрос остается нерешенным.

«Мы отвергаем подход решения проблем путем применения силы и угрозы ее применения и подтверждаем нашу приверженность установлению мира и стабильности в регионе путем мирных переговоров», - подчеркнул Мирзоян.

Министра иностранных дел Греции сегодня также принял премьер-министр Армении. По сообщению пресс-службы правительства, в ходе встречи с Никосом Дендиасом Никол Пашинян коснулся «последствий агрессии Азербайджана» в отношении суверенной территории Армении.

Кстати, в последний раз министр иностранных дел Греции был в Армении в 2020 году, в дни Карабахской войны. Подчеркнув это обстоятельство, Дендиас сегодня сказал, что хотел бы, чтобы во время своего следующего визита ему не пришлось говорить о вызовах безопасности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, во время вчерашней встречи с премьер-министром Армении в Париже приветствовал мужество Пашиняна, предложившего новый подход относительно будущего региона. Никос Дендиас сегодня повторил эту же мысль в Ереване. Но и вчера, и сегодня так и осталось непонятно, о каком новом предложении идет речь. Журналистам не дали возможности задать вопросы. Греческий чиновник только отметил: «Однако решения и мир не могут быть реализованы в условиях, когда существует угроза применения силы. Это касается Кавказа, это касается мира».

Ту же мысль вчера в Париже озвучил Макрон: «14 сентября я сказал президенту Алиеву, что тот факт, что граница не демаркирована, не может служить оправданием какого-либо продвижения на территорию другой страны».

Осудив последнюю азербайджанскую агрессию, Макрон еще раз сказал, что Франция потребовала, чтобы азербайджанские силы вернулись на исходные позиции. Аналогичное требование выдвинул Баку и Вашингтон. Такое же, но безадресный призыв звучит и в сообщении посольства Великобритании.

А вчера в Париже премьер-министр Армении подчеркнул важность применения международных механизмов на территориях Армении, оккупированных в результате агрессии Азербайджана.

«В результате азербайджанской оккупации ситуация в нашем регионе продолжает оставаться напряженной. Думаю, что направление международной наблюдательной миссии в пострадавшие от азербайджанской оккупации районы и приграничную зону поможет международному сообществу получать прямую, а не опосредованную информацию», - сказал премьер-министр.

Официальные источники Армении пока не уточняют, каких международных наблюдателей имел в виду Пашинян и обращался ли Ереван к какой-либо стороне с такой просьбой.

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