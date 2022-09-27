Посыл США тот же: Вашингтон призывает Баку вернуть войска на исходные позиции – Прайс

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая в ходе брифинга накануне, на вопрос о трехсторонней встрече глав внешнеполитических ведомств США, Армении и Азербайджана, состоявшейся на прошлой неделе в Нью-Йорке.

«Мы призываем Азербайджан вернуть войска на исходные позиции. Мы призываем вывести вооруженные силы и работать над решением всех проблем между Арменией и Азербайджаном путем мирных переговоров, — продолжил Прайс. - Применение силы не является приемлемым способом. Мы заявили об этом в частном порядке, мы заявили об этом публично, и мы рады, что наше постоянное взаимодействие с обеими странами, в том числе на самом высоком уровне, в том числе на прошлой неделе в Нью-Йорке, помогло положить конец боевым действиям, и мы продолжим заниматься и поощрять работу, необходимую для достижения прочного мира, потому что этот конфликт не имеет военного решения», - заявил Нед Прайс.

Прайс подчеркнул, что госсекретарь США придает большое значение трехсторонней встрече в Нью-Йорке, и выразил надежду на продолжение диалога в ближайшее время.

«В беседах с двумя лидерами госсекретарь упомянул о важности соблюдения режима прекращения огня, важности сохранения спокойствия. Он сказал, что мы привержены стабильному прекращению огня и мирному урегулированию. Мы дали понять обоим министрам иностранных дел, что Соединенные Штаты готовы содействовать», — заявил представитель Госдепартамента США.

На вопрос о возможном месте и дате следующей подобной встречи, поскольку госсекретарь США призвал глав МИД Армении и Азербайджана встретиться еще раз в конце месяца, Прайс ответил, что это должны решать две страны, а США считают, что прямое взаимодействие между Арменией и Азербайджаном исходит из интересов обеих сторон.

«Мы предложили помощь в двустороннем, трехстороннем, многостороннем форматах, и, конечно, Европейский союз также играет важную роль», — заявил представитель Госдепартамента, добавив, что Соединенные Штаты находятся в контакте с официальными представителями как Армении, так и Азербайджана, и будут продолжать это делать.