Мобилизация за два дня перестала быть частичной

Сегодня повестки получают студенты, люди без военного опыта, не служившие в армии, лица старше 60 лет и многодетные отцы. Фактически любой военнообязанный в России может быть мобилизован. Даже ограниченно годный в службе - сказал военный комиссар Иркутской области сообщил, что мобилизации подлежат также граждане, ограниченно годные к военной службе. От мобилизации освобождаются депутаты и сенаторы. Не будут проводить её и в Чечне - заявил Рамзан Кадыров. По его словам, за время войны в Украине республика перевыполнила план по добровольцам "на 254 процента". Кадыров уверяет, что на войну отправились 20 тысяч жителей республики.