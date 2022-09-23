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Мобилизация за два дня перестала быть частичной

Мобилизация за два дня перестала быть частичной
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Мобилизация за два дня перестала быть частичной

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Сегодня повестки получают студенты, люди без военного опыта, не служившие в армии, лица старше 60 лет и многодетные отцы. Фактически любой военнообязанный в России может быть мобилизован. Даже ограниченно годный в службе - сказал военный комиссар Иркутской области сообщил, что мобилизации подлежат также граждане, ограниченно годные к военной службе. От мобилизации освобождаются депутаты и сенаторы. Не будут проводить её и в Чечне - заявил Рамзан Кадыров. По его словам, за время войны в Украине республика перевыполнила план по добровольцам "на 254 процента". Кадыров уверяет, что на войну отправились 20 тысяч жителей республики.

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